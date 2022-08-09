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Компания realme представила смартфон с новым фотосенсором - РИА Новости, 09.08.2022
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Компания realme представила смартфон с новым фотосенсором
Компания realme представила смартфон с новым фотосенсором - РИА Новости, 09.08.2022
Компания realme представила смартфон с новым фотосенсором
Компания realme представила на российском рынке первый смартфон, оснащенный камерой 108 МП с сенсором ISOCELL HM6, сообщает компания. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:37
2022-08-09T18:27
россия
realme
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Компания realme представила на российском рынке первый смартфон, оснащенный камерой 108 МП с сенсором ISOCELL HM6, сообщает компания."Благодаря сенсору ISOCELL HM6 — новой разработке компании Samsung, основная камера realme 9 4G обеспечивает потрясающую детализацию снимков. Технология Nonapixel Plus (9 в 1) объединяет каждые 9 пикселей в один большой, что эквивалентно умножению площади одного пикселя на 9 — это кратно увеличивает количество света, которое приходится на каждый пиксель", - пояснили в компанииВ сочетании с мультисэмплингом и Smart-ISO технология позволяет пользователям создавать четкие фотографии при слабом освещении или ночью. Два других объектива, макролинза с фокусным расстоянием 4 сантиметра и сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 открывают возможности для макро и панорамной съемки, а фронтальная 16-мегапиксельная HD-камера позволяет делать селфи в нескольких режимах.realme 9 4G оснащен высококонтрастным 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем c многоуровневой частотой обновления 90 Гц и автоматической регулировкой яркости, имеющей 10240 уровней.Частота дискретизации касания составляет 360 Гц, позволяя моментально реагировать на происходящее на экране, например, в динамичных играх.Смартфон поддерживает функцию разблокировки через сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Кроме того, он получил функцию определения частоты сердечных сокращений для заботящихся о здоровье. Сохранность дисплея обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5.realme 9 4G оснащен самым мощным в своем сегменте 6-нм процессором Snapdragon 680."Такое решение позволяет снизить энергопотребление смартфона на 62% и увеличить производительность на 46% по сравнению с 12-нм процессорами. Результаты Snapdragon 680 в бенчмарке AnTuTu составили более 285 000 баллов. Благодаря увеличенной плотности транзисторов, создателям смартфона удалось достигнуть большей вычислительной эффективности, а значит более быстрого запуска и более плавной работы приложений", - отмечается в сообщении.Смартфон также получил технологию динамического расширения оперативной памяти DRE.Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, в комплект входит быстрая зарядка Dart Charge 33 Вт, которая позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% всего за 75 минут. realme 9 4G также поддерживает технологию реверсивной зарядки, позволяя с помощью смартфона подзаряжать наушники или смарт-часы.
https://ria.ru/20220804/realme-1807224200.html
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россия, realme, гаджеты, технологии
17:37 09.08.2022 (обновлено: 18:27 09.08.2022)
 

Компания realme представила смартфон с новым фотосенсором

© Фото : Пресс-служба realmeКомпания realme представила смартфон с новым фотосенсором
Компания realme представила смартфон с новым фотосенсором - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Пресс-служба realme
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Компания realme представила на российском рынке первый смартфон, оснащенный камерой 108 МП с сенсором ISOCELL HM6, сообщает компания.
"Благодаря сенсору ISOCELL HM6 — новой разработке компании Samsung, основная камера realme 9 4G обеспечивает потрясающую детализацию снимков. Технология Nonapixel Plus (9 в 1) объединяет каждые 9 пикселей в один большой, что эквивалентно умножению площади одного пикселя на 9 — это кратно увеличивает количество света, которое приходится на каждый пиксель", - пояснили в компании
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В сочетании с мультисэмплингом и Smart-ISO технология позволяет пользователям создавать четкие фотографии при слабом освещении или ночью. Два других объектива, макролинза с фокусным расстоянием 4 сантиметра и сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 открывают возможности для макро и панорамной съемки, а фронтальная 16-мегапиксельная HD-камера позволяет делать селфи в нескольких режимах.
realme 9 4G оснащен высококонтрастным 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем c многоуровневой частотой обновления 90 Гц и автоматической регулировкой яркости, имеющей 10240 уровней.

Частота дискретизации касания составляет 360 Гц, позволяя моментально реагировать на происходящее на экране, например, в динамичных играх.

Смартфон поддерживает функцию разблокировки через сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Кроме того, он получил функцию определения частоты сердечных сокращений для заботящихся о здоровье. Сохранность дисплея обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5.

realme 9 4G оснащен самым мощным в своем сегменте 6-нм процессором Snapdragon 680.
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"Такое решение позволяет снизить энергопотребление смартфона на 62% и увеличить производительность на 46% по сравнению с 12-нм процессорами. Результаты Snapdragon 680 в бенчмарке AnTuTu составили более 285 000 баллов. Благодаря увеличенной плотности транзисторов, создателям смартфона удалось достигнуть большей вычислительной эффективности, а значит более быстрого запуска и более плавной работы приложений", - отмечается в сообщении.

Смартфон также получил технологию динамического расширения оперативной памяти DRE.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, в комплект входит быстрая зарядка Dart Charge 33 Вт, которая позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% всего за 75 минут. realme 9 4G также поддерживает технологию реверсивной зарядки, позволяя с помощью смартфона подзаряжать наушники или смарт-часы.
 
РоссияRealmeГаджетыТехнологии
 
 
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