https://ria.ru/20220809/sbu-1808372117.html
Партия Порошенко просит СБУ выявить спонсоров нелояльных Telegram-каналов
Партия Порошенко просит СБУ выявить спонсоров нелояльных Telegram-каналов - РИА Новости, 09.08.2022
Партия Порошенко просит СБУ выявить спонсоров нелояльных Telegram-каналов
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" попросила Службу безопасности проверить источник финансирования нелояльных к власти... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:23
2022-08-09T17:23
2022-08-09T17:23
в мире
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служба безопасности украины
нато
telegram (приложение)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" попросила Службу безопасности проверить источник финансирования нелояльных к власти анонимных Telegram-каналов и запретить их, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко."Учитывая, что ТГ – это российская соцсеть, работа этого аккаунта на Украине требует особого внимания киберспецслужб. Направили в СБУ депутатское обращение от нашей фракции с требованием прекратить деятельность анонимных ТГ на Украине и расследовать их финансирование", - заявила Геращенко в своем Telegram.По ее словам, наибольшее влияние на украинское информационное пространство имеет Telegram, а анонимные каналы в соцсети представляют информационную угрозу, поскольку дискредитируют украинских политиков и органы власти, продвигают тезисы о "плохом Западе" и "не таком НАТО", сеют язык вражды в обществе."Они финансируются из непонятных источников. Злые языки говорят, что некоторые из этих ТГ финансируются не Кремлем, а Банковой (улица, где расположен офис Зеленского – ред.), но мы в это не верим... Надеемся, что инициатива закрытия грязных анонимных ТГ-каналов будет поддержана и властью", - добавила политик.На Украине 15 июля был обнародован список из 100 попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов. соответствующее заявление СБУ сделала совместно с другими украинскими силовыми ведомствами. В частности, речь идет о таких Telegram-каналах, как: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент", "Наблюдатель", MediaPost, "Женщина с косой" и других, список которых будет дополняться.
https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807544245.html
https://ria.ru/20220805/sbu-1807491560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, нато, telegram (приложение)
Партия Порошенко просит СБУ выявить спонсоров нелояльных Telegram-каналов
Партия Порошенко попросила СБУ выявить спонсоров Telegram-каналов, нелояльных Киеву
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" попросила Службу безопасности проверить источник финансирования нелояльных к власти анонимных Telegram-каналов и запретить их, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
"Учитывая, что ТГ – это российская соцсеть, работа этого аккаунта на Украине
требует особого внимания киберспецслужб. Направили в СБУ
депутатское обращение от нашей фракции с требованием прекратить деятельность анонимных ТГ на Украине и расследовать их финансирование", - заявила Геращенко в своем Telegram
.
По ее словам, наибольшее влияние на украинское информационное пространство имеет Telegram, а анонимные каналы в соцсети представляют информационную угрозу, поскольку дискредитируют украинских политиков и органы власти, продвигают тезисы о "плохом Западе" и "не таком НАТО
", сеют язык вражды в обществе.
"Они финансируются из непонятных источников. Злые языки говорят, что некоторые из этих ТГ финансируются не Кремлем, а Банковой (улица, где расположен офис Зеленского – ред.), но мы в это не верим... Надеемся, что инициатива закрытия грязных анонимных ТГ-каналов будет поддержана и властью", - добавила политик.
На Украине 15 июля был обнародован список из 100 попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов. соответствующее заявление СБУ сделала совместно с другими украинскими силовыми ведомствами. В частности, речь идет о таких Telegram-каналах, как: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент", "Наблюдатель", MediaPost, "Женщина с косой" и других, список которых будет дополняться.