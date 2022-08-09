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Экономист дал совет, как сохранить сбережения
Экономист дал совет, как сохранить сбережения - РИА Новости, 09.08.2022
Экономист дал совет, как сохранить сбережения
Если даже инфляция сократится от текущих значений, консервативные инвестиции не принесут доход и даже не сохранят ваши деньги. Сейчас ставки по банковским... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:15
2022-08-09T02:15
2022-08-09T02:15
экономика
россия
cms institute
николай переславский
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Если даже инфляция сократится от текущих значений, консервативные инвестиции не принесут доход и даже не сохранят ваши деньги. Сейчас ставки по банковским вкладам уже ниже семи процентов годовых, и вряд ли мы увидим такую низкую инфляцию, рассказал агентству “Прайм” сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его мнению, интересные консервативные инвестиции возможны в облигации крупных компаний с доходностью выше десяти процентов годовых.Остальные виды сохранения средств, к которым привыкли россияне, пока выглядят спорно. Инвестиции в недвижимость имеют смысл лишь при наличии опыта, поскольку покупка неподходящего объекта может не дать ожидаемые 15-20 процентов прибыли и даже вогнать в убытки. Вложения в валюту и тем более операции на фондовом рынке весьма рискованны, а вот расходы на собственное образование и повышение профессиональных умений всегда оправдывают себя, заключил Переславский.
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экономика, россия, cms institute, николай переславский
Экономист дал совет, как сохранить сбережения
Экономист Переславский посоветовал инвестиции в облигации с доходностью выше 10% годовых