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В ДНР и ЛНР обезвредили более 248 тысяч взрывоопасных предметов
В ДНР и ЛНР обезвредили более 248 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 09.08.2022
В ДНР и ЛНР обезвредили более 248 тысяч взрывоопасных предметов
Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России проверили более 7,5 тысячи гектаров территории, обезвредили более 248 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:36
2022-08-09T21:36
2022-08-09T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России проверили более 7,5 тысячи гектаров территории, обезвредили более 248 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 7 539,61 га территории, 718 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 132,7 км дорог. Обнаружено и обезврежено 248 544 взрывоопасных предмета", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220809/porty-1808228354.html
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в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
В ДНР и ЛНР обезвредили более 248 тысяч взрывоопасных предметов
Российские саперы в ДНР и ЛНР обезвредили более 248 тысяч взрывоопасных предметов