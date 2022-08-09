https://ria.ru/20220809/russkie-1808249471.html
Аксенов ждет от Зеленского призыва "окончательно решить русский вопрос"
Аксенов ждет от Зеленского призыва "окончательно решить русский вопрос" - РИА Новости, 09.08.2022
Аксенов ждет от Зеленского призыва "окончательно решить русский вопрос"
За призывом Владимира Зеленского об изоляции всего населения РФ и его ответственности за свое правительство можно ожидать призыва к "окончательному решению... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:36
2022-08-09T11:36
2022-08-09T11:36
россия
в мире
республика крым
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. За призывом Владимира Зеленского об изоляции всего населения РФ и его ответственности за свое правительство можно ожидать призыва к "окончательному решению русского вопроса", заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Он считает, что можно "призвать к ответственности все население" России, изолировав его."Похоже, следующим шагом станет призыв к "окончательному решению русского вопроса". Что у Запада на уме, то у клоуна на языке", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, украина
Аксенов ждет от Зеленского призыва "окончательно решить русский вопрос"
Аксенов считает, что Зеленский скоро призовет "окончательно решить русский вопрос"