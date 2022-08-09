https://ria.ru/20220809/russkie-1808249471.html

Аксенов ждет от Зеленского призыва "окончательно решить русский вопрос"

Аксенов ждет от Зеленского призыва "окончательно решить русский вопрос" - РИА Новости, 09.08.2022

Аксенов ждет от Зеленского призыва "окончательно решить русский вопрос"

За призывом Владимира Зеленского об изоляции всего населения РФ и его ответственности за свое правительство можно ожидать призыва к "окончательному решению... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:36

2022-08-09T11:36

2022-08-09T11:36

россия

в мире

республика крым

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. За призывом Владимира Зеленского об изоляции всего населения РФ и его ответственности за свое правительство можно ожидать призыва к "окончательному решению русского вопроса", заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Он считает, что можно "призвать к ответственности все население" России, изолировав его."Похоже, следующим шагом станет призыв к "окончательному решению русского вопроса". Что у Запада на уме, то у клоуна на языке", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220809/medvedev-1808217739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, украина