https://ria.ru/20220809/roszdravnadzor-1808418403.html

Росздравнадзор заявил, что в России нет дефицита гормональных препаратов

Росздравнадзор заявил, что в России нет дефицита гормональных препаратов - РИА Новости, 09.08.2022

Росздравнадзор заявил, что в России нет дефицита гормональных препаратов

Дефицита гормональных препаратов в России не отмечается, Росздравнадзор постоянно ведет мониторинг наличия лекарственных средств, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:22

2022-08-09T19:22

2022-08-09T21:04

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Дефицита гормональных препаратов в России не отмечается, Росздравнадзор постоянно ведет мониторинг наличия лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее издание РБК писало, что в российских аптечных сетях наблюдается дефицит гормональных препаратов "Дивигель", "Прогинова" и "Эстрожель", которые часто используются при экстракорпоральном оплодотворении.В настоящий момент в обращении на территории России находится более 85 тысяч упаковок препарата с международным непатентованным наименованием Эстрадиол ("Дивигель"), более 13 тысяч упаковок Эстрадиола валерат ("Прогинова") и почти 81 тысяча упаковок Эстрадиола ("Эстрожель"), уточнили в пресс-службе.В свою очередь, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина сообщила журналистам, что показаниями к применению данных препаратов является заместительная гормональная терапия при дефиците эстрогенов, также иногда по показаниям данные препараты назначаются не по инструкции в программах вспомогательных репродуктивных технологий."Данные препараты есть в различных лекарственных формах и являются взаимозаменяемыми, препаратов на рынке достаточно. Решение о назначении препаратов заместительной гормональной терапии на основе показаний принимает врач", - подчеркнула Долгушина.

https://ria.ru/20220728/vaktsina-1805548393.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)