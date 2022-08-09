https://ria.ru/20220809/roszdravnadzor-1808418403.html
Росздравнадзор заявил, что в России нет дефицита гормональных препаратов
Росздравнадзор заявил, что в России нет дефицита гормональных препаратов - РИА Новости, 09.08.2022
Росздравнадзор заявил, что в России нет дефицита гормональных препаратов
Дефицита гормональных препаратов в России не отмечается, Росздравнадзор постоянно ведет мониторинг наличия лекарственных средств, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:22
2022-08-09T19:22
2022-08-09T21:04
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Дефицита гормональных препаратов в России не отмечается, Росздравнадзор постоянно ведет мониторинг наличия лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее издание РБК писало, что в российских аптечных сетях наблюдается дефицит гормональных препаратов "Дивигель", "Прогинова" и "Эстрожель", которые часто используются при экстракорпоральном оплодотворении.В настоящий момент в обращении на территории России находится более 85 тысяч упаковок препарата с международным непатентованным наименованием Эстрадиол ("Дивигель"), более 13 тысяч упаковок Эстрадиола валерат ("Прогинова") и почти 81 тысяча упаковок Эстрадиола ("Эстрожель"), уточнили в пресс-службе.В свою очередь, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина сообщила журналистам, что показаниями к применению данных препаратов является заместительная гормональная терапия при дефиците эстрогенов, также иногда по показаниям данные препараты назначаются не по инструкции в программах вспомогательных репродуктивных технологий."Данные препараты есть в различных лекарственных формах и являются взаимозаменяемыми, препаратов на рынке достаточно. Решение о назначении препаратов заместительной гормональной терапии на основе показаний принимает врач", - подчеркнула Долгушина.
https://ria.ru/20220728/vaktsina-1805548393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
19:22 09.08.2022 (обновлено: 21:04 09.08.2022)
Росздравнадзор заявил, что в России нет дефицита гормональных препаратов
Росздравнадзор: дефицита гормональных лекарственных препаратов в России нет
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Дефицита гормональных препаратов в России не отмечается, Росздравнадзор постоянно ведет мониторинг наличия лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее издание РБК писало, что в российских аптечных сетях наблюдается дефицит гормональных препаратов "Дивигель", "Прогинова" и "Эстрожель", которые часто используются при экстракорпоральном оплодотворении.
"Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая дает возможность увидеть количество всех лекарственных средств, находящихся в обороте на фармацевтическом рынке. По результатам мониторинга, дефицита гормональных препаратов на рынке не отмечается", - говорится в сообщении.
В настоящий момент в обращении на территории России
находится более 85 тысяч упаковок препарата с международным непатентованным наименованием Эстрадиол ("Дивигель"), более 13 тысяч упаковок Эстрадиола валерат ("Прогинова") и почти 81 тысяча упаковок Эстрадиола ("Эстрожель"), уточнили в пресс-службе.
В свою очередь, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина сообщила журналистам, что показаниями к применению данных препаратов является заместительная гормональная терапия при дефиците эстрогенов, также иногда по показаниям данные препараты назначаются не по инструкции в программах вспомогательных репродуктивных технологий.
"Данные препараты есть в различных лекарственных формах и являются взаимозаменяемыми, препаратов на рынке достаточно. Решение о назначении препаратов заместительной гормональной терапии на основе показаний принимает врач", - подчеркнула Долгушина.