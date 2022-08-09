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Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России - РИА Новости, 09.08.2022
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Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России
Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России - РИА Новости, 09.08.2022
Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России
В Кремле пока не видят позитивных перемен в отношении к России от политического руководства Германии и Австрии, но надеются, что избиратели этих стран сами... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:31
2022-08-09T12:48
дмитрий песков
россия
австрия
германия
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Кремле пока не видят позитивных перемен в отношении к России от политического руководства Германии и Австрии, но надеются, что избиратели этих стран сами порекомендуют корректировки по отношению к РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее обозреватель газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер сообщил о том, что в Германии и Австрии повысился уровень поддержки России и лично президента РФ Владимира Путина и растет недовольство от последствий санкций."Нет, мы не видим этих перемен, к сожалению. Но мы надеемся, что рано или поздно они настанут. В том числе настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле позитивные перемены в отношении России со стороны политического руководства данных стран.
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дмитрий песков, россия, австрия, германия, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
12:31 09.08.2022 (обновлено: 12:48 09.08.2022)
 
Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России

Песков: перемен в отношении России у властей ФРГ и Австрии нет, но есть надежда, что будут

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Кремле пока не видят позитивных перемен в отношении к России от политического руководства Германии и Австрии, но надеются, что избиратели этих стран сами порекомендуют корректировки по отношению к РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее обозреватель газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер сообщил о том, что в Германии и Австрии повысился уровень поддержки России и лично президента РФ Владимира Путина и растет недовольство от последствий санкций.
"Нет, мы не видим этих перемен, к сожалению. Но мы надеемся, что рано или поздно они настанут. В том числе настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле позитивные перемены в отношении России со стороны политического руководства данных стран.
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