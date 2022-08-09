https://ria.ru/20220809/rossiya-1808269898.html
Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России
Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России - РИА Новости, 09.08.2022
Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России
В Кремле пока не видят позитивных перемен в отношении к России от политического руководства Германии и Австрии, но надеются, что избиратели этих стран сами... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:31
2022-08-09T12:31
2022-08-09T12:48
дмитрий песков
россия
австрия
германия
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Кремле пока не видят позитивных перемен в отношении к России от политического руководства Германии и Австрии, но надеются, что избиратели этих стран сами порекомендуют корректировки по отношению к РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее обозреватель газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер сообщил о том, что в Германии и Австрии повысился уровень поддержки России и лично президента РФ Владимира Путина и растет недовольство от последствий санкций."Нет, мы не видим этих перемен, к сожалению. Но мы надеемся, что рано или поздно они настанут. В том числе настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле позитивные перемены в отношении России со стороны политического руководства данных стран.
https://ria.ru/20220707/knaysl-1800796860.html
россия
австрия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, австрия, германия, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
12:31 09.08.2022 (обновлено: 12:48 09.08.2022)
Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России
Песков: перемен в отношении России у властей ФРГ и Австрии нет, но есть надежда, что будут
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Кремле пока не видят позитивных перемен в отношении к России от политического руководства Германии и Австрии, но надеются, что избиратели этих стран сами порекомендуют корректировки по отношению к РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее обозреватель газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер сообщил о том, что в Германии
и Австрии
повысился уровень поддержки России
и лично президента РФ Владимира Путина
и растет недовольство от последствий санкций.
"Нет, мы не видим этих перемен, к сожалению. Но мы надеемся, что рано или поздно они настанут. В том числе настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле позитивные перемены в отношении России со стороны политического руководства данных стран.