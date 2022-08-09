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Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России

Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России - РИА Новости, 09.08.2022

Песков выразил надежду, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России

В Кремле пока не видят позитивных перемен в отношении к России от политического руководства Германии и Австрии, но надеются, что избиратели этих стран сами... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:31

2022-08-09T12:31

2022-08-09T12:48

дмитрий песков

россия

австрия

германия

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Кремле пока не видят позитивных перемен в отношении к России от политического руководства Германии и Австрии, но надеются, что избиратели этих стран сами порекомендуют корректировки по отношению к РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее обозреватель газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер сообщил о том, что в Германии и Австрии повысился уровень поддержки России и лично президента РФ Владимира Путина и растет недовольство от последствий санкций."Нет, мы не видим этих перемен, к сожалению. Но мы надеемся, что рано или поздно они настанут. В том числе настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле позитивные перемены в отношении России со стороны политического руководства данных стран.

https://ria.ru/20220707/knaysl-1800796860.html

россия

австрия

германия

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Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, австрия, германия, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире