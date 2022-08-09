https://ria.ru/20220809/razgovor-1808285006.html

Путин обсудил с президентом Израиля вопросы исторического наследия

Путин обсудил с президентом Израиля вопросы исторического наследия - РИА Новости, 09.08.2022

Путин обсудил с президентом Израиля вопросы исторического наследия

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом вопросы исторического наследия, в том числе спасение еврейского народа от... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:04

2022-08-09T13:04

2022-08-09T13:04

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владимир путин

ицхак герцог

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом вопросы исторического наследия, в том числе спасение еврейского народа от истребления в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Кремля."Обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом богатого исторического наследия российско-израильских отношений. В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220809/putin-1808270027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, израиль, владимир путин, ицхак герцог