https://ria.ru/20220809/razgovor-1808285006.html
Путин обсудил с президентом Израиля вопросы исторического наследия
Путин обсудил с президентом Израиля вопросы исторического наследия - РИА Новости, 09.08.2022
Путин обсудил с президентом Израиля вопросы исторического наследия
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом вопросы исторического наследия, в том числе спасение еврейского народа от... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:04
2022-08-09T13:04
2022-08-09T13:04
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израиль
владимир путин
ицхак герцог
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом вопросы исторического наследия, в том числе спасение еврейского народа от истребления в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Кремля."Обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом богатого исторического наследия российско-израильских отношений. В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220809/putin-1808270027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, владимир путин, ицхак герцог
Путин обсудил с президентом Израиля вопросы исторического наследия
Путин обсудил с президентом Израиля спасение еврейского народа от истребления в годы войны