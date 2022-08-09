https://ria.ru/20220809/puteshestviya-1808270761.html

Российские туроператоры ожидают увеличения рейсов в страны Северной Африки

Российские туроператоры ожидают увеличения рейсов в страны Северной Африки - РИА Новости, 09.08.2022

Российские туроператоры ожидают увеличения рейсов в страны Северной Африки

С 17 сентября авиакомпания Air Algerie каждую субботу будет совершать рейсы из Москвы в Алжир и обратно, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:22

2022-08-09T16:22

2022-08-09T16:22

туризм

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новости - туризм

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тунис (страна)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. С 17 сентября авиакомпания Air Algerie каждую субботу будет совершать рейсы из Москвы в Алжир и обратно, сообщает АТОР.Согласно расписанию, рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800, время в пути — 4 часа 55 минут. Минимальная стоимость билетов, которые можно купить на сайте перевозчика, — около 24,5 тысяч рублей в одну сторону.Эксперты ассоциации отмечают, что по развитости туристической инфраструктуры Алжир уступает Тунису и Марокко. Так, в 2018 году первая страна приняла 2,66 миллиона путешественников, а ее соседи — 9,42 и 13,11 миллиона соответственно.Но Алжира есть значительный потенциал для развития туризма: почти тысяч километров береговой линии и подходящий климат — зимой температура не опускается ниже десяти градусов даже по ночам. Летом — примерно 30 градусов.Там есть отели международных сетей Hyatt Regency, Marriott, Sheraton, Accor Group. Причем неделя в алжирском Sheraton на двоих обойдется ориентировочно в 100 тысяч рублей с завтраками, что недорого.Как и в соседнем Тунисе, в Алжире есть центры талассотерапии и гидротерапии. Также туристы отправляются посмотреть на Сахару, которая занимает 90 процентов территории страны, знакомятся с оазисами, неомавританским и испанским культурным наследием этих мест.В Тунис и Марокко прямых рейсов из РФ пока нет. Информацию об открытии авиасообщения с Тунисом силами авиакомпании Nouvelair не подтверждают ни в офисе по туризму, ни в Росавиации. Перевозчик рассказал, что "этот вопрос до сих пор не решен наверняка", указали эксперты АТОР.Марокканская Royal Air Maroc заявила, что до 4 сентября рейсов в Россию точно не будет.

https://ria.ru/20220609/egipet-1793620579.html

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

алжир (провинция)

тунис (страна)

марокко

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, алжир (провинция), тунис (страна), марокко, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), marriott, boeing 737-800, туристы