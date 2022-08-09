Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220809/puteshestviya-1808097334.html
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске - РИА Новости, 09.08.2022
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, к каким расходам они готовы ради отпуска в России и за границей, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T05:38
2022-08-09T05:38
туризм
туризм
новости - туризм
куда поехать в выходные
куда поехать
куда можно лететь
туристы
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152793/08/1527930853_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_e13345df2a777681fcc7a2423431f0a5.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, к каким расходам они готовы ради отпуска в России и за границей, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 4176 пользователей и выяснили, что половина из тех, кто будет путешествовать внутри страны, рассчитывает уложиться в сумму до 30 тысяч рублей.От 30 до 50 тысяч рублей могут потратить на отпуск 18 процентов путешественников, на 20 тысяч больше — еще 11 процентов. До 100 тысяч рублей выделили на поездки девять процентов опрошенных.Лишь шесть процентов туристов готовы к расходам в размере от 100 до 200 тысяч рублей, и столько же не исключают превышения этого лимита.Зарубежный отдых обойдется дороже, и граждане это понимают. Треть (35 процентов) из них планируют потратить до 50 тысяч рублей, а 29 процентов увеличили эту сумму до 100 тысяч рублей. На 50 тысяч рублей больше приготовили 15 процентов туристов, отправляющихся за границу. Семь процентов готовы расстаться с 200 тысячами рублей, а 14 процентов респондентов могут превысить и этот лимит.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152793/08/1527930853_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_48a965e9d3c36722c95fde52544eb539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, туристы, цены
05:38 09.08.2022
 
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске

Туту.ру: большинство туристов готовы потратить на отпуск в России до 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму
Отдыхающие у замка Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, к каким расходам они готовы ради отпуска в России и за границей, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 4176 пользователей и выяснили, что половина из тех, кто будет путешествовать внутри страны, рассчитывает уложиться в сумму до 30 тысяч рублей.
От 30 до 50 тысяч рублей могут потратить на отпуск 18 процентов путешественников, на 20 тысяч больше — еще 11 процентов. До 100 тысяч рублей выделили на поездки девять процентов опрошенных.
Лишь шесть процентов туристов готовы к расходам в размере от 100 до 200 тысяч рублей, и столько же не исключают превышения этого лимита.
Зарубежный отдых обойдется дороже, и граждане это понимают. Треть (35 процентов) из них планируют потратить до 50 тысяч рублей, а 29 процентов увеличили эту сумму до 100 тысяч рублей. На 50 тысяч рублей больше приготовили 15 процентов туристов, отправляющихся за границу. Семь процентов готовы расстаться с 200 тысячами рублей, а 14 процентов респондентов могут превысить и этот лимит.
Манежная площадь в Москве. На дальнем плане в центре — гостиница Four Seasons - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:00Туризм
Без сети: как меняется отдых в отелях после ухода международных брендов
 
ТуризмТуризмНовости - Туризмкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететьтуристыЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала