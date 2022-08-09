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Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске - РИА Новости, 09.08.2022
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, к каким расходам они готовы ради отпуска в России и за границей, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T05:38
2022-08-09T05:38
2022-08-09T05:38
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, к каким расходам они готовы ради отпуска в России и за границей, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 4176 пользователей и выяснили, что половина из тех, кто будет путешествовать внутри страны, рассчитывает уложиться в сумму до 30 тысяч рублей.От 30 до 50 тысяч рублей могут потратить на отпуск 18 процентов путешественников, на 20 тысяч больше — еще 11 процентов. До 100 тысяч рублей выделили на поездки девять процентов опрошенных.Лишь шесть процентов туристов готовы к расходам в размере от 100 до 200 тысяч рублей, и столько же не исключают превышения этого лимита.Зарубежный отдых обойдется дороже, и граждане это понимают. Треть (35 процентов) из них планируют потратить до 50 тысяч рублей, а 29 процентов увеличили эту сумму до 100 тысяч рублей. На 50 тысяч рублей больше приготовили 15 процентов туристов, отправляющихся за границу. Семь процентов готовы расстаться с 200 тысячами рублей, а 14 процентов респондентов могут превысить и этот лимит.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, туристы, цены
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на путешествия в отпуске
Туту.ру: большинство туристов готовы потратить на отпуск в России до 30 тысяч рублей
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, к каким расходам они готовы ради отпуска в России и за границей, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 4176 пользователей и выяснили, что половина из тех, кто будет путешествовать внутри страны, рассчитывает уложиться в сумму до 30 тысяч рублей.
От 30 до 50 тысяч рублей могут потратить на отпуск 18 процентов путешественников, на 20 тысяч больше — еще 11 процентов. До 100 тысяч рублей выделили на поездки девять процентов опрошенных.
Лишь шесть процентов туристов готовы к расходам в размере от 100 до 200 тысяч рублей, и столько же не исключают превышения этого лимита.
Зарубежный отдых обойдется дороже, и граждане это понимают. Треть (35 процентов) из них планируют потратить до 50 тысяч рублей, а 29 процентов увеличили эту сумму до 100 тысяч рублей. На 50 тысяч рублей больше приготовили 15 процентов туристов, отправляющихся за границу. Семь процентов готовы расстаться с 200 тысячами рублей, а 14 процентов респондентов могут превысить и этот лимит.