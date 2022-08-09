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Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220809/puteshestviya-1808058032.html
Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе
Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе - РИА Новости, 09.08.2022
Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:47
2022-08-09T02:47
туризм
туризм
новости - туризм
куда поехать в выходные
туристы
природа
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты провели исследование среди 1260 пользователей и выяснили, что 70 процентов из них хоть раз жили в палатках во время походов. Они вспоминали, что получили удовольствие от уединения и возможности посидеть ночью под звездами у костра.При этом для 88 процентов туристов важно, чтобы выбранное место было с живописным видом, в то время как остальным достаточно лишь окружающей тишины.Такой вид досуга прекрасно подойдет для романтических выходных с партнером, сказали 87 процентов респондентов, а 54 процента из них отметили, что готовы отправиться в поход с детьми.На отсутствие базовых удобств в кемпингах пожаловались 60 процентов опрошенных. Им не хватало туалетных и душевых комнат, полноценной кровати для сна, интернета и вкусной еды.Альтернатива палаточным лагерям — глэмпинги, которые сочетают классический отдых на природе с комфортом отеля. О них слышали половина респондентов. Среди тех, кто посещал их, 93 процента пожелали повторить этот опыт. Выбирая между палаткой и глэмпингом, 85 процентов пользователей предпочли последний вариант.
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туризм, новости - туризм, куда поехать в выходные, туристы, природа
02:47 09.08.2022
 
Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе

Российские туристы рассказали, что в отдыхе на природе им не хватает удобств и интернета

© Depositphotos / serrnovikМолодые люди отдыхают в палаточном лагере
Молодые люди отдыхают в палаточном лагере - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Depositphotos / serrnovik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты провели исследование среди 1260 пользователей и выяснили, что 70 процентов из них хоть раз жили в палатках во время походов. Они вспоминали, что получили удовольствие от уединения и возможности посидеть ночью под звездами у костра.
При этом для 88 процентов туристов важно, чтобы выбранное место было с живописным видом, в то время как остальным достаточно лишь окружающей тишины.
Такой вид досуга прекрасно подойдет для романтических выходных с партнером, сказали 87 процентов респондентов, а 54 процента из них отметили, что готовы отправиться в поход с детьми.
На отсутствие базовых удобств в кемпингах пожаловались 60 процентов опрошенных. Им не хватало туалетных и душевых комнат, полноценной кровати для сна, интернета и вкусной еды.
Альтернатива палаточным лагерям — глэмпинги, которые сочетают классический отдых на природе с комфортом отеля. О них слышали половина респондентов. Среди тех, кто посещал их, 93 процента пожелали повторить этот опыт. Выбирая между палаткой и глэмпингом, 85 процентов пользователей предпочли последний вариант.
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ТуризмТуризмНовости - Туризмкуда поехать в выходныетуристыприрода
 
 
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