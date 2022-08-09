https://ria.ru/20220809/puteshestviya-1808058032.html

Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе

Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе - РИА Новости, 09.08.2022

Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T02:47

2022-08-09T02:47

2022-08-09T02:47

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты провели исследование среди 1260 пользователей и выяснили, что 70 процентов из них хоть раз жили в палатках во время походов. Они вспоминали, что получили удовольствие от уединения и возможности посидеть ночью под звездами у костра.При этом для 88 процентов туристов важно, чтобы выбранное место было с живописным видом, в то время как остальным достаточно лишь окружающей тишины.Такой вид досуга прекрасно подойдет для романтических выходных с партнером, сказали 87 процентов респондентов, а 54 процента из них отметили, что готовы отправиться в поход с детьми.На отсутствие базовых удобств в кемпингах пожаловались 60 процентов опрошенных. Им не хватало туалетных и душевых комнат, полноценной кровати для сна, интернета и вкусной еды.Альтернатива палаточным лагерям — глэмпинги, которые сочетают классический отдых на природе с комфортом отеля. О них слышали половина респондентов. Среди тех, кто посещал их, 93 процента пожелали повторить этот опыт. Выбирая между палаткой и глэмпингом, 85 процентов пользователей предпочли последний вариант.

https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, куда поехать в выходные, туристы, природа