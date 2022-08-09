https://ria.ru/20220809/puteshestviya-1808058032.html
Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе
Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе - РИА Новости, 09.08.2022
Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:47
2022-08-09T02:47
2022-08-09T02:47
туризм
туризм
новости - туризм
куда поехать в выходные
туристы
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/07/1524320730_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5730e7ce886314f56ce3b73b3d39ff6d.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты провели исследование среди 1260 пользователей и выяснили, что 70 процентов из них хоть раз жили в палатках во время походов. Они вспоминали, что получили удовольствие от уединения и возможности посидеть ночью под звездами у костра.При этом для 88 процентов туристов важно, чтобы выбранное место было с живописным видом, в то время как остальным достаточно лишь окружающей тишины.Такой вид досуга прекрасно подойдет для романтических выходных с партнером, сказали 87 процентов респондентов, а 54 процента из них отметили, что готовы отправиться в поход с детьми.На отсутствие базовых удобств в кемпингах пожаловались 60 процентов опрошенных. Им не хватало туалетных и душевых комнат, полноценной кровати для сна, интернета и вкусной еды.Альтернатива палаточным лагерям — глэмпинги, которые сочетают классический отдых на природе с комфортом отеля. О них слышали половина респондентов. Среди тех, кто посещал их, 93 процента пожелали повторить этот опыт. Выбирая между палаткой и глэмпингом, 85 процентов пользователей предпочли последний вариант.
https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/07/1524320730_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_de16a785b51c30ef5194295eb77c26ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, куда поехать в выходные, туристы, природа
Туристы рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе
Российские туристы рассказали, что в отдыхе на природе им не хватает удобств и интернета
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чего им не хватает во время отдыха на природе, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты провели исследование среди 1260 пользователей и выяснили, что 70 процентов из них хоть раз жили в палатках во время походов. Они вспоминали, что получили удовольствие от уединения и возможности посидеть ночью под звездами у костра.
При этом для 88 процентов туристов важно, чтобы выбранное место было с живописным видом, в то время как остальным достаточно лишь окружающей тишины.
Такой вид досуга прекрасно подойдет для романтических выходных с партнером, сказали 87 процентов респондентов, а 54 процента из них отметили, что готовы отправиться в поход с детьми.
На отсутствие базовых удобств в кемпингах пожаловались 60 процентов опрошенных. Им не хватало туалетных и душевых комнат, полноценной кровати для сна, интернета и вкусной еды.
Альтернатива палаточным лагерям — глэмпинги, которые сочетают классический отдых на природе с комфортом отеля. О них слышали половина респондентов. Среди тех, кто посещал их, 93 процента пожелали повторить этот опыт. Выбирая между палаткой и глэмпингом, 85 процентов пользователей предпочли последний вариант.