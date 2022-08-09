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В Тверской области на 42% снизилось количество лесных пожаров
В Тверской области на 42% снизилось количество лесных пожаров - РИА Новости, 09.08.2022
В Тверской области на 42% снизилось количество лесных пожаров
В Тверской области за семь месяцев 2022 года количество лесных пожаров снизилось на 42%, а площадь, пройденная пожарами, уменьшилась на 85%, сообщает... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:33
2022-08-09T14:33
2022-08-09T14:33
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 9 авг - РИА Новости. В Тверской области за семь месяцев 2022 года количество лесных пожаров снизилось на 42%, а площадь, пройденная пожарами, уменьшилась на 85%, сообщает пресс-служба регионального правительства."По поручению губернатора Игоря Рудени в Тверской области совершенствуется система дистанционного обнаружения лесных пожаров. В настоящее время мониторинг обстановки в лесах области ведут 50 камер видеонаблюдения. Принято решение о закупке в этом году дополнительно еще 10 систем для наблюдения за лесами", - отметили в пресс-службе.С начала пожароопасного сезона в Тверской области ликвидировано 14 лесных пожаров общей площадью 9,81 гектара. Все они ликвидированы в день обнаружения. Не допущено перехода огня на земли иных категорий.В Тверской области до 1 сентября 2022 года действует особый противопожарный режим. Для обеспечения пожарной безопасности в регионе запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. Контроль запретов осуществляется межведомственными группами.
https://ria.ru/20220801/shkoly-1806497863.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
ТВЕРЬ, 9 авг - РИА Новости. В Тверской области за семь месяцев 2022 года количество лесных пожаров снизилось на 42%, а площадь, пройденная пожарами, уменьшилась на 85%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По поручению губернатора Игоря Рудени
в Тверской области совершенствуется система дистанционного обнаружения лесных пожаров. В настоящее время мониторинг обстановки в лесах области ведут 50 камер видеонаблюдения. Принято решение о закупке в этом году дополнительно еще 10 систем для наблюдения за лесами", - отметили в пресс-службе.
С начала пожароопасного сезона в Тверской области ликвидировано 14 лесных пожаров общей площадью 9,81 гектара. Все они ликвидированы в день обнаружения. Не допущено перехода огня на земли иных категорий.
В Тверской области до 1 сентября 2022 года действует особый противопожарный режим. Для обеспечения пожарной безопасности в регионе запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. Контроль запретов осуществляется межведомственными группами.