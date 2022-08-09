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В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 09.08.2022
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Республика Саха (Якутия)
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В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 09.08.2022
В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в трех районах Якутии в связи со стабилизацией обстановки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:35
2022-08-09T10:35
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
хабаровский край
забайкальский край
красноярский край
происшествия
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ЯКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в трех районах Якутии в связи со стабилизацией обстановки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По данным регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, за первые дни августа на территории региона удалось ликвидировать 138 природных пожаров на общей площади 104 421,4 га. Если еще в начале прошлой недели в Якутии действовало свыше 100 пожаров, то сегодня их число сократилось до 39.Отмечается, что к положительным результатам привели наращивание сил и средств лесопожарных формирований, а также обильные дожди в Якутии.В рамках введенного режима ЧС в лесах федерального значения в Якутию был переброшен резерв Авиалесоохраны из различных регионов – Хабаровского края, Бурятии, Забайкальского края, Красноярского края. В ликвидации возгораний задействованы и лесопожарные формирования республики: региональная Авиалесоохрана, Якутлесресурс, а также ГУМЧС России по Якутии, Служба спасения и Государственная противопожарная служба.Согласно мониторингу, в пик горимости лесов в тушении пожаров участвовали свыше 1 тысячи человек. Сегодня к работам привлечено 689 человек.В целом в Якутии продолжает действовать режим ЧС в лесах федерального значения. "В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в ряде районов режим ЧС муниципального характера постепенно снимаются. Так, за последние дни снят режим ЧС на территории Мирнинского, Нерюнгринского и Таттинского районов", – приводятся в сообщении слова замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева.По его словам, режим ЧС пока продолжает действовать в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. "Из них к снятию режима готовятся Среднеколымский и Верхневилюйский районы при условии, что в ближайшие сутки не будет обнаружено новых лесных пожаров", - добавил Коноплев.Ранее сообщалось о том, что в понедельник авиапатрулирование и космический мониторинг за сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии.Площадь горения в Якутии в сравнении с прошлым годом существенно сократилась. Это стало возможным благодаря дополнительным силам и средствам и полученному республикой дополнительному федеральному финансированию.
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республика саха (якутия), хабаровский край, забайкальский край, красноярский край, происшествия
10:35 09.08.2022
 
В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС из-за лесных пожаров сняли в трех районах Якутии из-за стабилизации обстановки

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ в якутском селе Арылах
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в якутском селе Арылах - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в якутском селе Арылах. Архивное фото
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ЯКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в трех районах Якутии в связи со стабилизацией обстановки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По данным регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, за первые дни августа на территории региона удалось ликвидировать 138 природных пожаров на общей площади 104 421,4 га. Если еще в начале прошлой недели в Якутии действовало свыше 100 пожаров, то сегодня их число сократилось до 39.
Река Кожим — северная граница Югыд ва - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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В нацпарке "Югыд ва" в Коми потушили лесной пожар
Отмечается, что к положительным результатам привели наращивание сил и средств лесопожарных формирований, а также обильные дожди в Якутии.
В рамках введенного режима ЧС в лесах федерального значения в Якутию был переброшен резерв Авиалесоохраны из различных регионов – Хабаровского края, Бурятии, Забайкальского края, Красноярского края. В ликвидации возгораний задействованы и лесопожарные формирования республики: региональная Авиалесоохрана, Якутлесресурс, а также ГУМЧС России по Якутии, Служба спасения и Государственная противопожарная служба.
Согласно мониторингу, в пик горимости лесов в тушении пожаров участвовали свыше 1 тысячи человек. Сегодня к работам привлечено 689 человек.
В целом в Якутии продолжает действовать режим ЧС в лесах федерального значения. "В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в ряде районов режим ЧС муниципального характера постепенно снимаются. Так, за последние дни снят режим ЧС на территории Мирнинского, Нерюнгринского и Таттинского районов", – приводятся в сообщении слова замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева.
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По его словам, режим ЧС пока продолжает действовать в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. "Из них к снятию режима готовятся Среднеколымский и Верхневилюйский районы при условии, что в ближайшие сутки не будет обнаружено новых лесных пожаров", - добавил Коноплев.
Ранее сообщалось о том, что в понедельник авиапатрулирование и космический мониторинг за сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии.
Площадь горения в Якутии в сравнении с прошлым годом существенно сократилась. Это стало возможным благодаря дополнительным силам и средствам и полученному республикой дополнительному федеральному финансированию.
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