https://ria.ru/20220809/pozhary-1808230435.html
В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 09.08.2022
В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в трех районах Якутии в связи со стабилизацией обстановки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:35
2022-08-09T10:35
2022-08-09T10:35
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
хабаровский край
забайкальский край
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805653371_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_d79fb73f85a5bb79b219db5208dd9dba.jpg
ЯКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в трех районах Якутии в связи со стабилизацией обстановки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По данным регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, за первые дни августа на территории региона удалось ликвидировать 138 природных пожаров на общей площади 104 421,4 га. Если еще в начале прошлой недели в Якутии действовало свыше 100 пожаров, то сегодня их число сократилось до 39.Отмечается, что к положительным результатам привели наращивание сил и средств лесопожарных формирований, а также обильные дожди в Якутии.В рамках введенного режима ЧС в лесах федерального значения в Якутию был переброшен резерв Авиалесоохраны из различных регионов – Хабаровского края, Бурятии, Забайкальского края, Красноярского края. В ликвидации возгораний задействованы и лесопожарные формирования республики: региональная Авиалесоохрана, Якутлесресурс, а также ГУМЧС России по Якутии, Служба спасения и Государственная противопожарная служба.Согласно мониторингу, в пик горимости лесов в тушении пожаров участвовали свыше 1 тысячи человек. Сегодня к работам привлечено 689 человек.В целом в Якутии продолжает действовать режим ЧС в лесах федерального значения. "В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в ряде районов режим ЧС муниципального характера постепенно снимаются. Так, за последние дни снят режим ЧС на территории Мирнинского, Нерюнгринского и Таттинского районов", – приводятся в сообщении слова замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева.По его словам, режим ЧС пока продолжает действовать в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. "Из них к снятию режима готовятся Среднеколымский и Верхневилюйский районы при условии, что в ближайшие сутки не будет обнаружено новых лесных пожаров", - добавил Коноплев.Ранее сообщалось о том, что в понедельник авиапатрулирование и космический мониторинг за сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии.Площадь горения в Якутии в сравнении с прошлым годом существенно сократилась. Это стало возможным благодаря дополнительным силам и средствам и полученному республикой дополнительному федеральному финансированию.
https://ria.ru/20220805/pozhar-1807655909.html
https://ria.ru/20220728/pozhar-1805532092.html
https://realty.ria.ru/20220728/arylakh-1805596925.html
республика саха (якутия)
хабаровский край
забайкальский край
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805653371_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_01f88a59d949ac7b6e1938471ddb3be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), хабаровский край, забайкальский край, красноярский край, происшествия
В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим ЧС из-за лесных пожаров сняли в трех районах Якутии из-за стабилизации обстановки
ЯКУТСК, 9 авг – РИА Новости.
Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в трех районах Якутии в связи со стабилизацией обстановки, сообщает
пресс-служба главы и правительства республики.
По данным регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, за первые дни августа на территории региона удалось ликвидировать 138 природных пожаров на общей площади 104 421,4 га. Если еще в начале прошлой недели в Якутии действовало свыше 100 пожаров, то сегодня их число сократилось до 39.
Отмечается, что к положительным результатам привели наращивание сил и средств лесопожарных формирований, а также обильные дожди в Якутии.
В рамках введенного режима ЧС в лесах федерального значения в Якутию был переброшен резерв Авиалесоохраны из различных регионов – Хабаровского края
, Бурятии, Забайкальского края
, Красноярского края
. В ликвидации возгораний задействованы и лесопожарные формирования республики: региональная Авиалесоохрана, Якутлесресурс, а также ГУМЧС России
по Якутии, Служба спасения и Государственная противопожарная служба.
Согласно мониторингу, в пик горимости лесов в тушении пожаров участвовали свыше 1 тысячи человек. Сегодня к работам привлечено 689 человек.
В целом в Якутии продолжает действовать режим ЧС в лесах федерального значения. "В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в ряде районов режим ЧС муниципального характера постепенно снимаются. Так, за последние дни снят режим ЧС на территории Мирнинского, Нерюнгринского и Таттинского районов", – приводятся в сообщении слова замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева.
По его словам, режим ЧС пока продолжает действовать в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. "Из них к снятию режима готовятся Среднеколымский и Верхневилюйский районы при условии, что в ближайшие сутки не будет обнаружено новых лесных пожаров", - добавил Коноплев.
Ранее сообщалось о том, что в понедельник авиапатрулирование и космический мониторинг за сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии.
Площадь горения в Якутии в сравнении с прошлым годом существенно сократилась. Это стало возможным благодаря дополнительным силам и средствам и полученному республикой дополнительному федеральному финансированию.