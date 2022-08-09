https://ria.ru/20220809/pozhary-1808230435.html

В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 09.08.2022

В трех районах Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в трех районах Якутии в связи со стабилизацией обстановки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:35

2022-08-09T10:35

2022-08-09T10:35

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

хабаровский край

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происшествия

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ЯКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в трех районах Якутии в связи со стабилизацией обстановки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По данным регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, за первые дни августа на территории региона удалось ликвидировать 138 природных пожаров на общей площади 104 421,4 га. Если еще в начале прошлой недели в Якутии действовало свыше 100 пожаров, то сегодня их число сократилось до 39.Отмечается, что к положительным результатам привели наращивание сил и средств лесопожарных формирований, а также обильные дожди в Якутии.В рамках введенного режима ЧС в лесах федерального значения в Якутию был переброшен резерв Авиалесоохраны из различных регионов – Хабаровского края, Бурятии, Забайкальского края, Красноярского края. В ликвидации возгораний задействованы и лесопожарные формирования республики: региональная Авиалесоохрана, Якутлесресурс, а также ГУМЧС России по Якутии, Служба спасения и Государственная противопожарная служба.Согласно мониторингу, в пик горимости лесов в тушении пожаров участвовали свыше 1 тысячи человек. Сегодня к работам привлечено 689 человек.В целом в Якутии продолжает действовать режим ЧС в лесах федерального значения. "В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в ряде районов режим ЧС муниципального характера постепенно снимаются. Так, за последние дни снят режим ЧС на территории Мирнинского, Нерюнгринского и Таттинского районов", – приводятся в сообщении слова замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева.По его словам, режим ЧС пока продолжает действовать в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском и Усть-Майском районах. "Из них к снятию режима готовятся Среднеколымский и Верхневилюйский районы при условии, что в ближайшие сутки не будет обнаружено новых лесных пожаров", - добавил Коноплев.Ранее сообщалось о том, что в понедельник авиапатрулирование и космический мониторинг за сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии.Площадь горения в Якутии в сравнении с прошлым годом существенно сократилась. Это стало возможным благодаря дополнительным силам и средствам и полученному республикой дополнительному федеральному финансированию.

https://ria.ru/20220805/pozhar-1807655909.html

https://ria.ru/20220728/pozhar-1805532092.html

https://realty.ria.ru/20220728/arylakh-1805596925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика саха (якутия), хабаровский край, забайкальский край, красноярский край, происшествия