https://ria.ru/20220809/pozhar-1808436537.html

Пожар в Новофедоровке локализовали

Пожар в Новофедоровке локализовали - РИА Новости, 09.08.2022

Пожар в Новофедоровке локализовали

Пожар в Новофедоровке в Крыму, где днем произошла серия взрывов, локализован усилиями Минобороны и МЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:59

2022-08-09T19:59

2022-08-09T20:11

происшествия

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Пожар в Новофедоровке в Крыму, где днем произошла серия взрывов, локализован усилиями Минобороны и МЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Согласно информации Аксенова, в результате взрывов один человек погиб, шесть человек ранены."Пожар локализован усилиями Минобороны, МЧС федерального и республики Крым", - написал Аксенов у себя в Telegram-канале.Глава Крыма уточнил, что расположенные рядом дома пострадали - выбиты окна, кое-где двери. Ведется подсчет ущерба.

https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808402245.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке