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Пожар в Новофедоровке локализовали - РИА Новости, 09.08.2022
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Пожар в Новофедоровке локализовали
Пожар в Новофедоровке локализовали - РИА Новости, 09.08.2022
Пожар в Новофедоровке локализовали
Пожар в Новофедоровке в Крыму, где днем произошла серия взрывов, локализован усилиями Минобороны и МЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:59
2022-08-09T20:11
происшествия
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Пожар в Новофедоровке в Крыму, где днем произошла серия взрывов, локализован усилиями Минобороны и МЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Согласно информации Аксенова, в результате взрывов один человек погиб, шесть человек ранены."Пожар локализован усилиями Минобороны, МЧС федерального и республики Крым", - написал Аксенов у себя в Telegram-канале.Глава Крыма уточнил, что расположенные рядом дома пострадали - выбиты окна, кое-где двери. Ведется подсчет ущерба.
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происшествия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
19:59 09.08.2022 (обновлено: 20:11 09.08.2022)
 
Пожар в Новофедоровке локализовали

Глава Крыма Аксенов: спасатели и военные локализовали пожар в Новофедоровке

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПожарная машина в окрестностях крымского поселка Новофедоровка
Пожарная машина в окрестностях крымского поселка Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Пожарная машина в окрестностях крымского поселка Новофедоровка
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Пожар в Новофедоровке в Крыму, где днем произошла серия взрывов, локализован усилиями Минобороны и МЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Согласно информации Аксенова, в результате взрывов один человек погиб, шесть человек ранены.
"Пожар локализован усилиями Минобороны, МЧС федерального и республики Крым", - написал Аксенов у себя в Telegram-канале.
Глава Крыма уточнил, что расположенные рядом дома пострадали - выбиты окна, кое-где двери. Ведется подсчет ущерба.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 18:38
Источник назвал основную версию причины взрывов в Новофедоровке
 
ПроисшествияДетонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
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