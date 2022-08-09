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Россия доставила на территорию проведения СВО 53 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на территорию проведения СВО 53 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 09.08.2022
Россия доставила на территорию проведения СВО 53 тысячи тонн гумпомощи
Россия с 2 марта доставила в ЛНР, ДНР и на Украину 53 тыс тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:42
2022-08-09T21:42
2022-08-09T22:11
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия с 2 марта доставила в ЛНР, ДНР и на Украину 53 тыс тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину с 2 марта 2022 года доставлено 53 017 тонн гуманитарной помощи, проведено 1425 акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки проведено семь гуманитарных акций – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 692 тонны гуманитарной помощи.Во вторник проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению в общей сложности будет передано 470 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220808/spetsoperatsiya-1808121820.html
луганская народная республика
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в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, украина, донбасс, донецкая народная республика, россия
21:42 09.08.2022 (обновлено: 22:11 09.08.2022)
Россия доставила на территорию проведения СВО 53 тысячи тонн гумпомощи
Россия с 2 марта доставила в ЛНР, ДНР и на Украину 53 тысячи тонн гуманитарной помощи