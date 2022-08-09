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Мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять оружие Киеву - РИА Новости, 09.08.2022
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Мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять оружие Киеву
Мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять оружие Киеву - РИА Новости, 09.08.2022
Мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять оружие Киеву
Бургомистр австрийской столицы Вены Михаэль Людвиг в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:34
2022-08-09T14:52
в мире
австрия
вена
россия
евросоюз
украина
виталий кличко
владмир кузнецов (пранкер)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бургомистр австрийской столицы Вены Михаэль Людвиг в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко, отказался отправлять оружие и деньги украинским войскам, заявив, что Австрия придерживается нейтралитета.Розыгрыш опубликован в Telegram-канале пранкеров."Мы не можем направлять деньги (украинским войскам - ред.)... и оружие, поскольку мы страна, которая придерживается нейтралитета, и направлять военную помощь другим странам просто невозможно.... Мы не можем отправить вам вооружение", - сказал Людвиг "украинскому политику", при этом добавив, что Вена направила Украине различную гуманитарную помощь - деньги, машины, медицинские препараты.В разговоре "Кличко" эмоционально призывал австрийца к ответу за то, что в Вене недостаточно активно борются с Россией и не хотят "отбирать" у приехавших в город граждан РФ автомобили и недвижимость. В ответ на это венский мэр сказал, что обеспеченные россияне - "большая проблема" не только для Вены, но и для всего ЕС, но решать эту "проблему" должна Европейская Комиссия.Пранкеры, представляясь "Кличко", предложили мэру провести фестиваль в поддержку главаря "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры, но тот воспринял идею без энтузиазма."За последние недели мы провели много фестивалей, концертов, в том числе в Венском Сити Холл выставку австрийских и украинских художников. Эти мероприятия посетители сотни тысяч людей, тем самым выразив солидарность с украинским народом. Поэтому что вы подразумеваете, когда говорите, что я - "мэр России"? Я не понимаю этого вопроса", - заявил Людвиг."Украинский политик" потребовал отобрать у россиян недвижимость в Вене, на что получил ответ: "Это не входит в полномочия мэра. Это не то, за что отвечает мэр в Австрии. Что вы имеете в виду? Что вы хотите мне сказать? Мне не понятно".В конце видео Людвиг по просьбе "Кличко" помахал флагом Украины, на что тот по-английски отреагировал: "Now it's good (Теперь хорошо!").*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220808/bezhentsy-1808035067.html
https://ria.ru/20220718/prankery-1803274760.html
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в мире, австрия, вена, россия, евросоюз, украина, виталий кличко, владмир кузнецов (пранкер)
14:34 09.08.2022 (обновлено: 14:52 09.08.2022)
 
Мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять оружие Киеву

Мэр Вены Людвиг в разговоре с пранкерами отказался отправлять оружие и помощь Киеву

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бургомистр австрийской столицы Вены Михаэль Людвиг в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко, отказался отправлять оружие и деньги украинским войскам, заявив, что Австрия придерживается нейтралитета.
Розыгрыш опубликован в Telegram-канале пранкеров.
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"Мы не можем направлять деньги (украинским войскам - ред.)... и оружие, поскольку мы страна, которая придерживается нейтралитета, и направлять военную помощь другим странам просто невозможно.... Мы не можем отправить вам вооружение", - сказал Людвиг "украинскому политику", при этом добавив, что Вена направила Украине различную гуманитарную помощь - деньги, машины, медицинские препараты.
В разговоре "Кличко" эмоционально призывал австрийца к ответу за то, что в Вене недостаточно активно борются с Россией и не хотят "отбирать" у приехавших в город граждан РФ автомобили и недвижимость. В ответ на это венский мэр сказал, что обеспеченные россияне - "большая проблема" не только для Вены, но и для всего ЕС, но решать эту "проблему" должна Европейская Комиссия.
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Пранкеры, представляясь "Кличко", предложили мэру провести фестиваль в поддержку главаря "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры, но тот воспринял идею без энтузиазма.
"За последние недели мы провели много фестивалей, концертов, в том числе в Венском Сити Холл выставку австрийских и украинских художников. Эти мероприятия посетители сотни тысяч людей, тем самым выразив солидарность с украинским народом. Поэтому что вы подразумеваете, когда говорите, что я - "мэр России"? Я не понимаю этого вопроса", - заявил Людвиг.
"Украинский политик" потребовал отобрать у россиян недвижимость в Вене, на что получил ответ: "Это не входит в полномочия мэра. Это не то, за что отвечает мэр в Австрии. Что вы имеете в виду? Что вы хотите мне сказать? Мне не понятно".
В конце видео Людвиг по просьбе "Кличко" помахал флагом Украины, на что тот по-английски отреагировал: "Now it's good (Теперь хорошо!").
*Запрещенная в России экстремистская организация
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В миреАвстрияВенаРоссияЕвросоюзУкраинаВиталий КличкоВладмир Кузнецов (пранкер)
 
 
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