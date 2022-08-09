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Мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять оружие Киеву

Мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять оружие Киеву - РИА Новости, 09.08.2022

Мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять оружие Киеву

Бургомистр австрийской столицы Вены Михаэль Людвиг в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:34

2022-08-09T14:34

2022-08-09T14:52

в мире

австрия

вена

россия

евросоюз

украина

виталий кличко

владмир кузнецов (пранкер)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бургомистр австрийской столицы Вены Михаэль Людвиг в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко, отказался отправлять оружие и деньги украинским войскам, заявив, что Австрия придерживается нейтралитета.Розыгрыш опубликован в Telegram-канале пранкеров."Мы не можем направлять деньги (украинским войскам - ред.)... и оружие, поскольку мы страна, которая придерживается нейтралитета, и направлять военную помощь другим странам просто невозможно.... Мы не можем отправить вам вооружение", - сказал Людвиг "украинскому политику", при этом добавив, что Вена направила Украине различную гуманитарную помощь - деньги, машины, медицинские препараты.В разговоре "Кличко" эмоционально призывал австрийца к ответу за то, что в Вене недостаточно активно борются с Россией и не хотят "отбирать" у приехавших в город граждан РФ автомобили и недвижимость. В ответ на это венский мэр сказал, что обеспеченные россияне - "большая проблема" не только для Вены, но и для всего ЕС, но решать эту "проблему" должна Европейская Комиссия.Пранкеры, представляясь "Кличко", предложили мэру провести фестиваль в поддержку главаря "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры, но тот воспринял идею без энтузиазма."За последние недели мы провели много фестивалей, концертов, в том числе в Венском Сити Холл выставку австрийских и украинских художников. Эти мероприятия посетители сотни тысяч людей, тем самым выразив солидарность с украинским народом. Поэтому что вы подразумеваете, когда говорите, что я - "мэр России"? Я не понимаю этого вопроса", - заявил Людвиг."Украинский политик" потребовал отобрать у россиян недвижимость в Вене, на что получил ответ: "Это не входит в полномочия мэра. Это не то, за что отвечает мэр в Австрии. Что вы имеете в виду? Что вы хотите мне сказать? Мне не понятно".В конце видео Людвиг по просьбе "Кличко" помахал флагом Украины, на что тот по-английски отреагировал: "Now it's good (Теперь хорошо!").*Запрещенная в России экстремистская организация

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https://ria.ru/20220718/prankery-1803274760.html

https://ria.ru/20220519/prankery-1789515487.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австрия, вена, россия, евросоюз, украина, виталий кличко, владмир кузнецов (пранкер)