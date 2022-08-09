https://ria.ru/20220809/polikliniki-1808232874.html

Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты - РИА Новости, 09.08.2022

Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Все детские поликлиники Москвы перешли исключительно на электронные медкарты, в освободившихся от бумажных карт помещениях будут организованы зоны отдыха для... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:45

2022-08-09T10:45

2022-08-09T10:45

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все детские поликлиники Москвы перешли исключительно на электронные медкарты, в освободившихся от бумажных карт помещениях будут организованы зоны отдыха для врачей, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Все детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа идет исключительно в электронных медицинских картах. Это удобно для родителей маленьких пациентов - больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится. Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой - прямо в смартфоне. Это позитивное изменение и для медиков: еще несколько лет назад врачам приходилось искать вручную информацию в бумажных картах: результаты исследований, поставленные ранее диагнозы и многое другое. Теперь специалист видит все необходимые данные в электронной карте пациента в удобном структурированном формате. Это позволяет освободиться от лишних рутинных задач и полностью сконцентрироваться на осмотре пациентов и общении с ними", - заявила Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.В материале сообщается, что электронная медкарта дает пациенту доступ к медицинским сведениям 24 часа в сутки и представить эту информацию можно любому лечащему врачу в городских, федеральных или частных медучреждениях. Ведь все документы из электронной медкарты можно скачать и затем отправить их по электронной почте, с помощью любого другого мессенджера или просто распечатать.Отмечается, что бумажные карты из поликлиник перевозят в новый роботизированный кластер Главархива. Их будут хранить в особой среде с пониженным содержанием кислорода в специализированных коробах. Персональные данные защищены с помощью интегрированной системы безопасности. Площадь хранилища в новом кластере составляет почти 70 тысяч квадратных метров. Сюда можно поместить до 100 миллионов единиц бумажных материалов."Таким образом, мы освобождаем огромные площади картохранилищ в поликлиниках — около 10 тысяч квадратных метров. На их месте организуем комфортные пространства для врачей — зоны отдыха. А там, где позволит площадь, создадим дополнительно комнаты профессионального роста. Медики смогут проводить мастер-классы, тренинги, лекции, обсуждать научные проекты и рабочие задачи. Комнаты оборудуем компьютерами, кофемашинами и удобными диванами", - добавила Ракова.На сайте говорится, что для пациентов и их родителей электронная медкарта удобна прежде всего тем, что медицинские сведения хранятся в единой цифровой среде в электронном виде, они не потеряются и будут всегда доступны как любому столичному врачу, так и самим горожанам в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Также в электронных медкартах детей родители могут ознакомиться с информацией о выписанных действующих рецептах, выписных эпикризах из стационара и данных о вызовах скорой помощи, самостоятельно внести сведения о наличии или отсутствии аллергии у ребенка, заполнив анкету из 10 уточняющих вопросов. Все данные можно просматривать прямо со смартфона, есть возможность как выгружать документы из медкарты, так и добавлять в нее ряд медицинских документов.Как рассказали в столичном департаменте информационных технологий, получить доступ к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Это могут сделать пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования. Если заявка поступит от москвича со стандартной учетной записью, доступ предоставят в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи - в день подачи заявки. Если в личном кабинете подтверждены сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам для пользователей с полной учетной записью также предоставляется в проактивном режиме.

https://ria.ru/20220805/moskva-1807443858.html

https://ria.ru/20220727/festival-1805309544.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова