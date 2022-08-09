https://ria.ru/20220809/poliklinika-1808341020.html

В Новоалтайске откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники

В Новоалтайске откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники - РИА Новости, 09.08.2022

В Новоалтайске откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники

Филиал Алтайской краевой детской стоматологической поликлиники откроют в Новоалтайске, капремонт в выделенном для этого помещении завершат до конца года,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:27

2022-08-09T15:27

2022-08-09T15:27

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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Филиал Алтайской краевой детской стоматологической поликлиники откроют в Новоалтайске, капремонт в выделенном для этого помещении завершат до конца года, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и главный врач краевой детской стоматологической поликлиники Наталья Шапрова посетили городскую больницу Новоалтайска, в одном из помещений которой откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники", - говорится в сообщении.Работы начались в прошлом году, на капитальный ремонт направлено 58 миллионов рублей из краевого бюджета. Специалисты оборудовали новые коммуникационные системы, установили систему вентиляции, провели внутреннюю отделку."В этом году завершен капитальный ремонт пожарной сигнализации и выборочный ремонт фасада здания. Кроме того, планируется выполнить капремонт системы кондиционирования, сетей связи, охранной сигнализации, а также завершить капитальный ремонт фасада. Закончить все работы должны до конца года", - уточняют в минздраве.В новом филиале оборудуют 11 рабочих мест для оказания стоматологической помощи детям, в том числе для лечения под наркозом."Открытие филиала позволит нам значительно разгрузить основную поликлинику в Барнауле. В Новоалтайске будут получать медицинскую помощь дети Новоалтайска, Первомайского, Заринского и Тальменского районов, в том числе маломобильные. Транспортное сообщение между этими муниципальными образованиями организовано хорошо. Мы уже работаем над формированием кадрового состава филиала, и есть желающие прийти сюда работать", - цитирует пресс-служба Шапрову.По итогу встречи принято решение о необходимости в короткие сроки завершить ремонт и закупить оборудование для начала работы.

https://ria.ru/20220801/poliklinika-1806463668.html

https://ria.ru/20220809/poliklinika-1808231614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, алтайский край, барнаул, новоалтайск, общество