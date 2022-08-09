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В Новоалтайске откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники - РИА Новости, 09.08.2022
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В Новоалтайске откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники
В Новоалтайске откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники - РИА Новости, 09.08.2022
В Новоалтайске откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники
Филиал Алтайской краевой детской стоматологической поликлиники откроют в Новоалтайске, капремонт в выделенном для этого помещении завершат до конца года,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:27
2022-08-09T15:27
алтайский край
россия
алтайский край
барнаул
новоалтайск
общество
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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Филиал Алтайской краевой детской стоматологической поликлиники откроют в Новоалтайске, капремонт в выделенном для этого помещении завершат до конца года, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и главный врач краевой детской стоматологической поликлиники Наталья Шапрова посетили городскую больницу Новоалтайска, в одном из помещений которой откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники", - говорится в сообщении.Работы начались в прошлом году, на капитальный ремонт направлено 58 миллионов рублей из краевого бюджета. Специалисты оборудовали новые коммуникационные системы, установили систему вентиляции, провели внутреннюю отделку."В этом году завершен капитальный ремонт пожарной сигнализации и выборочный ремонт фасада здания. Кроме того, планируется выполнить капремонт системы кондиционирования, сетей связи, охранной сигнализации, а также завершить капитальный ремонт фасада. Закончить все работы должны до конца года", - уточняют в минздраве.В новом филиале оборудуют 11 рабочих мест для оказания стоматологической помощи детям, в том числе для лечения под наркозом."Открытие филиала позволит нам значительно разгрузить основную поликлинику в Барнауле. В Новоалтайске будут получать медицинскую помощь дети Новоалтайска, Первомайского, Заринского и Тальменского районов, в том числе маломобильные. Транспортное сообщение между этими муниципальными образованиями организовано хорошо. Мы уже работаем над формированием кадрового состава филиала, и есть желающие прийти сюда работать", - цитирует пресс-служба Шапрову.По итогу встречи принято решение о необходимости в короткие сроки завершить ремонт и закупить оборудование для начала работы.
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россия, алтайский край, барнаул, новоалтайск, общество
15:27 09.08.2022
 
В Новоалтайске откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники

В Новоалтайске откроют филиал Алтайской краевой детской стоматологической поликлиники

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтоматолог во время приема пациента
Стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Стоматолог во время приема пациента. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Филиал Алтайской краевой детской стоматологической поликлиники откроют в Новоалтайске, капремонт в выделенном для этого помещении завершат до конца года, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и главный врач краевой детской стоматологической поликлиники Наталья Шапрова посетили городскую больницу Новоалтайска, в одном из помещений которой откроют филиал краевой детской стоматологической поликлиники", - говорится в сообщении.
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Работы начались в прошлом году, на капитальный ремонт направлено 58 миллионов рублей из краевого бюджета. Специалисты оборудовали новые коммуникационные системы, установили систему вентиляции, провели внутреннюю отделку.
"В этом году завершен капитальный ремонт пожарной сигнализации и выборочный ремонт фасада здания. Кроме того, планируется выполнить капремонт системы кондиционирования, сетей связи, охранной сигнализации, а также завершить капитальный ремонт фасада. Закончить все работы должны до конца года", - уточняют в минздраве.
В новом филиале оборудуют 11 рабочих мест для оказания стоматологической помощи детям, в том числе для лечения под наркозом.
"Открытие филиала позволит нам значительно разгрузить основную поликлинику в Барнауле. В Новоалтайске будут получать медицинскую помощь дети Новоалтайска, Первомайского, Заринского и Тальменского районов, в том числе маломобильные. Транспортное сообщение между этими муниципальными образованиями организовано хорошо. Мы уже работаем над формированием кадрового состава филиала, и есть желающие прийти сюда работать", - цитирует пресс-служба Шапрову.
По итогу встречи принято решение о необходимости в короткие сроки завершить ремонт и закупить оборудование для начала работы.
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