https://ria.ru/20220809/poliklinika-1808231614.html

Новая современная поликлиника заработает в Омске в 2023 году

Новая современная поликлиника заработает в Омске в 2023 году - РИА Новости, 09.08.2022

Новая современная поликлиника заработает в Омске в 2023 году

Губернатор Омской области Александр Бурков в поселке Восточный Омска проинспектировал строительство новой поликлиники на 310 посещений в смену, которая... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:41

2022-08-09T10:41

2022-08-09T10:41

омская область

общество

здоровье - общество

александр бурков

омск

омская область

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ОМСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в поселке Восточный Омска проинспектировал строительство новой поликлиники на 310 посещений в смену, которая откроется для посетителей в 2023 году, сообщает облправительство.Депутат Омского горсовета Юрий Козловский рассказал, что 1 сентября 2017 года здесь закрылась взрослая поликлиника, которая обслуживала 16 тысяч человек. Помещение, в котором она располагалась, принадлежало заводу "Салют". Рядом находится детская поликлиника, которая после закрытия взрослой была выставлена на продажу. В связи с этим вопрос о строительстве поликлиники, как для взрослых, так и для детей, стоял остро."Губернатор Омской области Александр Бурков пошел нам навстречу. Он, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, выделил 735 миллионов рублей на строительство нового объекта, и в следующем году благодаря нашим совместным усилиям поликлиника откроет свои двери для жителей округа", - отметил парламентарий.Глава региона поинтересовался судьбой хоккейной коробки, демонтируемой на месте будущей поликлиники. Директор по общим вопросам и коммуникациям АО "Омскэлектро" Анна Степаненко сообщила, что хоккейную коробку перенесут через квартал, под нее уже подготовлена площадка, восстановлено освещение, предстоит укладка асфальта.Также губернатор проинспектировал благоустройство общественной территории вблизи дворца культуры "Светоч", которое ведется в рамках реализации муниципальной программы Омска "Формирование комфортной городской среды". Объект будет сдан 1 сентября. Депутат Козловский также рассказал о планах привести в порядок сам ДК "Светоч" и восстановить в нем кинотеатр. "Надо восстанавливать эту красоту. Просто здесь и зал шикарный на 400 мест - хоть кинозал делай, хоть концертный зал", - согласился губернатор.

https://ria.ru/20220707/infrastruktura-1800930566.html

https://ria.ru/20220623/zarplaty-1797554385.html

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омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, александр бурков, омск, омская область