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Жительница Ростовской области получила 11 лет колонии за попытку убить дочь
Жительница Ростовской области получила 11 лет колонии за попытку убить дочь - РИА Новости, 09.08.2022
Жительница Ростовской области получила 11 лет колонии за попытку убить дочь
Суд приговорил жительницу Ростовской области к 11 годам колонии за попытку задушить свою двухлетнюю дочь во время ссоры с мужем, сообщает во вторник... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:31
2022-08-09T18:31
2022-08-09T18:32
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Ростовской области к 11 годам колонии за попытку задушить свою двухлетнюю дочь во время ссоры с мужем, сообщает во вторник пресс-служба СУСКР по региону.По информации ведомства, в ноябре 2021 года пьяная жительница станица Багаевская поругалась с мужем, во время ссоры она схватила свою двухлетнюю дочь и поднесла к ее шее осколок зеркала, грозясь убить ребенка. Когда родственникам удалось забрать у женщины осколок, она начала душить девочку. По данным СК, мать удалось оттащить от дочери.Суд признал женщину виновной в покушении на убийство. "Приговором суда ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область
18:31 09.08.2022 (обновлено: 18:32 09.08.2022)
Жительница Ростовской области получила 11 лет колонии за попытку убить дочь
Суд приговорил ростовчанку, пытавшуюся пьяной зарезать и задушить дочь, к 11 годам колонии