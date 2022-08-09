https://ria.ru/20220809/pokushenie-1808400228.html

Жительница Ростовской области получила 11 лет колонии за попытку убить дочь

Жительница Ростовской области получила 11 лет колонии за попытку убить дочь - РИА Новости, 09.08.2022

Жительница Ростовской области получила 11 лет колонии за попытку убить дочь

Суд приговорил жительницу Ростовской области к 11 годам колонии за попытку задушить свою двухлетнюю дочь во время ссоры с мужем, сообщает во вторник... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:31

2022-08-09T18:31

2022-08-09T18:32

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 9 авг – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Ростовской области к 11 годам колонии за попытку задушить свою двухлетнюю дочь во время ссоры с мужем, сообщает во вторник пресс-служба СУСКР по региону.По информации ведомства, в ноябре 2021 года пьяная жительница станица Багаевская поругалась с мужем, во время ссоры она схватила свою двухлетнюю дочь и поднесла к ее шее осколок зеркала, грозясь убить ребенка. Когда родственникам удалось забрать у женщины осколок, она начала душить девочку. По данным СК, мать удалось оттащить от дочери.Суд признал женщину виновной в покушении на убийство. "Приговором суда ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

ростовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область