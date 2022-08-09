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У покушавшихся на главу УСИН Херсонской области изъяли гранатометы - РИА Новости, 09.08.2022
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У покушавшихся на главу УСИН Херсонской области изъяли гранатометы
У покушавшихся на главу УСИН Херсонской области изъяли гранатометы - РИА Новости, 09.08.2022
У покушавшихся на главу УСИН Херсонской области изъяли гранатометы
Участник подготовки покушения на главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Херсонской области Евгения Соболева показал тайник с арсеналом - оттуда... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:57
2022-08-09T10:57
происшествия
херсонская область
ак-74
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Участник подготовки покушения на главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Херсонской области Евгения Соболева показал тайник с арсеналом - оттуда изъяли гранатометы, коктейли Молотова, самодельные бомбы, автомат и другие оружие, сообщило во вторник ГУМВД по области.Покушение на Соболева произошло 18 июня: самодельная бомба с поражающими элементами сработала в 150 метрах от машины чиновника. Соболев попал в больницу с ранениями обеих ног. Вскоре сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области Андрея Сереженко и Олега Пронько – предполагаемых организаторов и участников теракта."В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержанный [какой из них, не уточняется] показал тайник с вооружением в гараже. Изъято: два ручных противотанковых гранатомета, четыре ручных гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство с пластидом весом 1 килограмм, пять запалов для гранат", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.Там же нашли автомат АК-74, более 150 патронов разного калибра, два пистолета Макарова, один с глушителем, плюс шумовой пистолет.Участники покушения получали указания от кураторов из украинской военной разведки, говорится в их показаниях, которые попали ранее в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20220809/nastuplenie-1808203240.html
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происшествия, херсонская область , ак-74
10:57 09.08.2022
 
У покушавшихся на главу УСИН Херсонской области изъяли гранатометы

У покушавшихся на главу УСИН Херсонской области изъяли гранатометы и коктейли Молотова

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции РФ в Херсонской области
Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Участник подготовки покушения на главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Херсонской области Евгения Соболева показал тайник с арсеналом - оттуда изъяли гранатометы, коктейли Молотова, самодельные бомбы, автомат и другие оружие, сообщило во вторник ГУМВД по области.
Покушение на Соболева произошло 18 июня: самодельная бомба с поражающими элементами сработала в 150 метрах от машины чиновника. Соболев попал в больницу с ранениями обеих ног. Вскоре сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области Андрея Сереженко и Олега Пронько – предполагаемых организаторов и участников теракта.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 07:04Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержанный [какой из них, не уточняется] показал тайник с вооружением в гараже. Изъято: два ручных противотанковых гранатомета, четыре ручных гранаты РГД-5 и Ф-1, 38 бутылок с зажигательной смесью, самодельное взрывное устройство с пластидом весом 1 килограмм, пять запалов для гранат", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
Там же нашли автомат АК-74, более 150 патронов разного калибра, два пистолета Макарова, один с глушителем, плюс шумовой пистолет.
Участники покушения получали указания от кураторов из украинской военной разведки, говорится в их показаниях, которые попали ранее в распоряжение РИА Новости.
Разбросал GPS-трекеры – житель Херсона о том, как помогал ВСУ наводиться при артобстреле - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 06:04Специальная военная операция на Украине
Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"
 
ПроисшествияХерсонская областьАК-74
 
 
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