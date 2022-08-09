Заммэра Москвы раскрыл статистику услуг по перепланировке квартир онлайн
Более 22,6 тыс услуг по перепланировке квартир онлайн было оказано москвичам за 7 месяцев
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москвичи активно оформляют перепланировку квартир онлайн, за семь месяцев оказано более 22,6 тысячи таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За семь месяцев этого года оказано более 22,6 тысяч таких услуг, что почти на 10 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ — такие заявления составляют почти половину от общего числа.
По словам Бирюкова, госуслуга по оформлению перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам — в жилищные инспекции по административным округам.
"Подать заявление и направить документы можно на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении", — напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги.