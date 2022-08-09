https://ria.ru/20220809/pereplanirovka-1808204796.html

Заммэра Москвы раскрыл статистику услуг по перепланировке квартир онлайн

Заммэра Москвы раскрыл статистику услуг по перепланировке квартир онлайн - РИА Новости, 09.08.2022

Заммэра Москвы раскрыл статистику услуг по перепланировке квартир онлайн

Москвичи активно оформляют перепланировку квартир онлайн, за семь месяцев оказано более 22,6 тысячи таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T07:45

2022-08-09T07:45

2022-08-09T07:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

мосжилинспекция

петр бирюков

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москвичи активно оформляют перепланировку квартир онлайн, за семь месяцев оказано более 22,6 тысячи таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ — такие заявления составляют почти половину от общего числа.По словам Бирюкова, госуслуга по оформлению перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам — в жилищные инспекции по административным округам."Подать заявление и направить документы можно на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении", — напомнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги.

https://ria.ru/20220808/tekhnika-1808111425.html

https://ria.ru/20220808/moskva-1807939367.html

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общество, москва, мосжилинспекция, петр бирюков