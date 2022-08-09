Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Москвы раскрыл статистику услуг по перепланировке квартир онлайн - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220809/pereplanirovka-1808204796.html
Заммэра Москвы раскрыл статистику услуг по перепланировке квартир онлайн
Заммэра Москвы раскрыл статистику услуг по перепланировке квартир онлайн - РИА Новости, 09.08.2022
Заммэра Москвы раскрыл статистику услуг по перепланировке квартир онлайн
Москвичи активно оформляют перепланировку квартир онлайн, за семь месяцев оказано более 22,6 тысячи таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T07:45
2022-08-09T07:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
мосжилинспекция
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745471789_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_d0707c64c99b8fb2ce0f251b93c6e28a.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москвичи активно оформляют перепланировку квартир онлайн, за семь месяцев оказано более 22,6 тысячи таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ — такие заявления составляют почти половину от общего числа.По словам Бирюкова, госуслуга по оформлению перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам — в жилищные инспекции по административным округам."Подать заявление и направить документы можно на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении", — напомнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги.
https://ria.ru/20220808/tekhnika-1808111425.html
https://ria.ru/20220808/moskva-1807939367.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745471789_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_77fce4e3acd1eacb22246a1d759ba19c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мосжилинспекция, петр бирюков
07:45 09.08.2022
 
Заммэра Москвы раскрыл статистику услуг по перепланировке квартир онлайн

Более 22,6 тыс услуг по перепланировке квартир онлайн было оказано москвичам за 7 месяцев

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москвичи активно оформляют перепланировку квартир онлайн, за семь месяцев оказано более 22,6 тысячи таких услуг, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За семь месяцев этого года оказано более 22,6 тысяч таких услуг, что почти на 10 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в основном москвичи обращаются за согласованием планируемых работ — такие заявления составляют почти половину от общего числа.
По словам Бирюкова, госуслуга по оформлению перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам не нужно лично обращаться в центры госуслуг "Мои документы", а юридическим лицам — в жилищные инспекции по административным округам.
Вид с крыши дома-книжки на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 17:13Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону
"Подать заявление и направить документы можно на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении", — напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги.
Пассажиры ожидают поезда на станции Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 09:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о благоустройстве территории у ТПУ "Славянский бульвар"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосжилинспекцияПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала