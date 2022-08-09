https://ria.ru/20220809/peregovory-1808269400.html
Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3
Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3 - РИА Новости, 09.08.2022
Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3
В Москве не получали от США предложений по переговорам об СНВ-3, но такой диалог необходим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:28
2022-08-09T12:28
2022-08-09T12:34
в мире
россия
сша
дмитрий песков
москва
договор снв-3
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Москве не получали от США предложений по переговорам об СНВ-3, но такой диалог необходим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Здесь время покажет. Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счёт. Но ещё раз повторяем - диалог необходим в этой области", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, готова ли Москва предоставить свои предложения Вашингтону по СНВ-3.
https://ria.ru/20220809/ogon-1808202605.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков, москва, договор снв-3
12:28 09.08.2022 (обновлено: 12:34 09.08.2022)
Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3
Пресс-секретарь Песков: Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3