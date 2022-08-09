https://ria.ru/20220809/peregovory-1808269400.html

Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3

Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3 - РИА Новости, 09.08.2022

Россия не получала от США предложений по переговорам об СНВ-3

В Москве не получали от США предложений по переговорам об СНВ-3, но такой диалог необходим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:28

2022-08-09T12:28

2022-08-09T12:34

в мире

россия

сша

дмитрий песков

москва

договор снв-3

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Москве не получали от США предложений по переговорам об СНВ-3, но такой диалог необходим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Здесь время покажет. Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счёт. Но ещё раз повторяем - диалог необходим в этой области", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, готова ли Москва предоставить свои предложения Вашингтону по СНВ-3.

https://ria.ru/20220809/ogon-1808202605.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, дмитрий песков, москва, договор снв-3