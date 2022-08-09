https://ria.ru/20220809/pamyatniki-1808458071.html

Россия осудила ликвидацию советских памятников в Эстонии

Россия осудила ликвидацию советских памятников в Эстонии - РИА Новости, 09.08.2022

Россия осудила ликвидацию советских памятников в Эстонии

Посольство РФ в Таллине осудило ликвидацию памятников советским воинам властями Эстонии, назвав это "неонацистскими проявлениями". РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:25

2022-08-09T22:25

2022-08-09T22:25

в мире

эстония

россия

кая каллас

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Таллине осудило ликвидацию памятников советским воинам властями Эстонии, назвав это "неонацистскими проявлениями".По мнению российского диппредставительства, "неонацистские проявления не получают должную оценку со стороны официальных властей", более того, "складывается впечатление, что они молчаливо поддерживают и даже поощряют их"."На фоне циничной кампании по ликвидации памятников советским воинам, символизирующих победу над нацизмом, а также непрекращающимися случаями осквернения их могил в Эстонии активизировались потомки и идейные последователи тех, кто не смирился с итогами Второй мировой войны и не может простить советскому народу победу в ней", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в Telegram-канале посольства.На прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительными слова премьера Эстонии, что советские памятники нужно быстрее снести, и заявил, что это не красит никакую нацию, Эстонию тоже.

https://ria.ru/20220808/pamyatnik-1808068600.html

эстония

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в мире, эстония, россия, кая каллас, дмитрий песков (спецпредставитель президента)