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В Эстонии вандалы осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 09.08.2022
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В Эстонии вандалы осквернили памятник советским воинам
В Эстонии вандалы осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 09.08.2022
В Эстонии вандалы осквернили памятник советским воинам
Вандалы осквернили памятник советским воинам в эcтонском городе Тарту, сообщило во вторник издание Postimees. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:32
2022-08-09T16:37
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским воинам в эcтонском городе Тарту, сообщило во вторник издание Postimees.Для выяснения обстоятельств происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье, связанной с оскорблением памяти павших.На кладбище Паулусе находится братская могила красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, над которой установлен памятник. На нем выбита надпись на эстонском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины".Ранее премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова премьера Эстонии возмутительными, заявив, что это не красит никакую нацию, Эстонию тоже.
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в мире, кая каллас, эстония, россия
16:32 09.08.2022 (обновлено: 16:37 09.08.2022)
 
В Эстонии вандалы осквернили памятник советским воинам

Postimees: вандалы осквернили памятник советским воинам в эcтонском городе Тарту

© Flickr / One From RMГород Тарту, Эстония
Город Тарту, Эстония - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Flickr / One From RM
Город Тарту, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник советским воинам в эcтонском городе Тарту, сообщило во вторник издание Postimees.
"Вандалы в минувшие выходные осквернили памятник советским воинам на кладбище Паулусе в Тарту, измазав монумент красной аэрозольной краской и написав на нем антивоенные лозунги", - говорится в сообщении.
Для выяснения обстоятельств происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье, связанной с оскорблением памяти павших.
На кладбище Паулусе находится братская могила красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, над которой установлен памятник. На нем выбита надпись на эстонском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины".
Ранее премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова премьера Эстонии возмутительными, заявив, что это не красит никакую нацию, Эстонию тоже.
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