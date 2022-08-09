В Гренландии выявили первые случаи заражения оспой обезьян
В Гренландии выявили первые два случая заражения вирусом оспы обезьян
© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два первых случая заражения оспой обезьян зафиксированы в Гренландии, сообщает местная радиостанция KNR.
"Обезьянья оспа достигла Гренландии, два человека инфицированы", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении KNR, в Гренландии на данный момент нет риска появления оспы обезьян в других населенных пунктах и городах.
По данным Датского радио, заразившиеся являются сотрудниками американской авиабазы Туле на северо-западе острова. Они перешли на самоизоляцию.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но как правило инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
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