https://ria.ru/20220809/orenburzhe-1808234177.html

Оренбуржье поможет Перевальскому району ЛНР подготовиться к зиме

Оренбуржье поможет Перевальскому району ЛНР подготовиться к зиме - РИА Новости, 09.08.2022

Оренбуржье поможет Перевальскому району ЛНР подготовиться к зиме

Оренбуржье поможет Перевальскому району Луганской Народной Республики (ЛНР) подготовится к отопительному сезону, в ближайшее время туда поступят угольные и... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:54

2022-08-09T10:54

2022-08-09T11:43

оренбургская область

лнр

зима (время года)

отопление

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ОРЕНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Оренбуржье поможет Перевальскому району Луганской Народной Республики (ЛНР) подготовится к отопительному сезону, в ближайшее время туда поступят угольные и газовые котлы, блочные газовые котельные, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области, ссылаясь на телеграм -канал главы региона Дениса Паслера."Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке", - пишет в Телеграм Паслер.Губернатор отметил, что Оренбуржье в первую очередь поможет в Перевальском районе отремонтировать гимназию, городской стадион "Шахтер" и детскую школу искусств."Посмотрел, как идет ремонт гимназии №1, который проводят оренбургские строители. Осенью ребята должны прийти в теплые, светлые помещения. Утепляем фасад, строим уличную спортплощадку, ремонтируем пищеблок. Рядом со спортзалом оборудуем душевые. Кроме того, начали ремонт фасада в Детской школе искусств Перевальска. На стадионе работы тоже идут по плану, сейчас готовится основание под новое покрытие. Работу на главных социальных объектах нужно завершить как можно скорее. Гимназию отремонтируем к 1 сентября",- пишет глава Оренбуржья.Другие объекты планируется привести в порядок до конца сентября.Также глава оренбургской области во время визита в ЛНР передал жителям Перевальского района технику и гуманитарный груз. Перевальчане получили продукты и предметы первой необходимости от предприятий и жителей Оренбургской области – всего 40 тонн."Автобус и две "Газели" направили в школы, чтобы детей перевозили с комфортом и в безопасности. Еще один автобус выделили стадиону "Шахтер" - на нем ребята будут ездить на спортивные соревнования. Учитывая большую потребность в строительной технике, передали Перевальскому району бульдозер. Здесь много предстоит восстановить, построить, поэтому без дела он стоять не будет",- написал губернатор.

https://ria.ru/20220808/modernizatsiya-1807996890.html

https://ria.ru/20220801/blagoustroystvo-1806460503.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лнр, зима (время года), отопление