https://ria.ru/20220809/obysk-1808446055.html

СМИ: ФБР намеренно обыскивало имение Трампа во время его отсутствия

СМИ: ФБР намеренно обыскивало имение Трампа во время его отсутствия - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ: ФБР намеренно обыскивало имение Трампа во время его отсутствия

Сотрудники ФБР, обыскавшие имение Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда экс-президент находился в Нью-Йорке, сообщает издание TMZ со... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:58

2022-08-09T20:58

2022-08-09T21:02

в мире

нью-йорк (город)

флорида

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники ФБР, обыскавшие имение Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда экс-президент находился в Нью-Йорке, сообщает издание TMZ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах.Источники сообщили, что протокол подобных операций предусматривает, что лица, в отношении которых выписан ордер на обыск, сковываются наручниками. При этом речь идет не о задержании, а скорее об ограничении действий. Они освобождаются только после окончания операции.Как отмечается, в случае с экс-президентом такая конфронтация могла создать "крайне неловкую ситуацию" и привести к непредсказуемым политическим последствияТрамп прибыл в Нью-Йорк 20 июля на похороны своей бывшей супруги Иваны и с тех пор не возвращался во Флориду, пишет издание.Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.

https://ria.ru/20220809/tramp-1808406384.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нью-йорк (город), флорида, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп