20:58 09.08.2022 (обновлено: 21:02 09.08.2022)
СМИ: ФБР намеренно обыскивало имение Трампа во время его отсутствия
TMZ: сотрудники ФБР намеренно обыскивали имение Трампа во время его отсутствия
© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники ФБР, обыскавшие имение Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда экс-президент находился в Нью-Йорке, сообщает издание TMZ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах.
Источники сообщили, что протокол подобных операций предусматривает, что лица, в отношении которых выписан ордер на обыск, сковываются наручниками. При этом речь идет не о задержании, а скорее об ограничении действий. Они освобождаются только после окончания операции.
Как отмечается, в случае с экс-президентом такая конфронтация могла создать "крайне неловкую ситуацию" и привести к непредсказуемым политическим последствия
Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.