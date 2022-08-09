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СМИ: ФБР намеренно обыскивало имение Трампа во время его отсутствия - РИА Новости, 09.08.2022
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СМИ: ФБР намеренно обыскивало имение Трампа во время его отсутствия
СМИ: ФБР намеренно обыскивало имение Трампа во время его отсутствия - РИА Новости, 09.08.2022
СМИ: ФБР намеренно обыскивало имение Трампа во время его отсутствия
Сотрудники ФБР, обыскавшие имение Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда экс-президент находился в Нью-Йорке, сообщает издание TMZ со... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:58
2022-08-09T21:02
в мире
нью-йорк (город)
флорида
федеральное бюро расследований сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники ФБР, обыскавшие имение Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда экс-президент находился в Нью-Йорке, сообщает издание TMZ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах.Источники сообщили, что протокол подобных операций предусматривает, что лица, в отношении которых выписан ордер на обыск, сковываются наручниками. При этом речь идет не о задержании, а скорее об ограничении действий. Они освобождаются только после окончания операции.Как отмечается, в случае с экс-президентом такая конфронтация могла создать "крайне неловкую ситуацию" и привести к непредсказуемым политическим последствияТрамп прибыл в Нью-Йорк 20 июля на похороны своей бывшей супруги Иваны и с тех пор не возвращался во Флориду, пишет издание.Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.
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нью-йорк (город)
флорида
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в мире, нью-йорк (город), флорида, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп
20:58 09.08.2022 (обновлено: 21:02 09.08.2022)
 
СМИ: ФБР намеренно обыскивало имение Трампа во время его отсутствия

TMZ: сотрудники ФБР намеренно обыскивали имение Трампа во время его отсутствия

© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники ФБР, обыскавшие имение Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда экс-президент находился в Нью-Йорке, сообщает издание TMZ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах.
Источники сообщили, что протокол подобных операций предусматривает, что лица, в отношении которых выписан ордер на обыск, сковываются наручниками. При этом речь идет не о задержании, а скорее об ограничении действий. Они освобождаются только после окончания операции.
Как отмечается, в случае с экс-президентом такая конфронтация могла создать "крайне неловкую ситуацию" и привести к непредсказуемым политическим последствия
Трамп прибыл в Нью-Йорк 20 июля на похороны своей бывшей супруги Иваны и с тех пор не возвращался во Флориду, пишет издание.
Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома. Издание Politico утверждает, что Трамп находился в Нью-Йорке во время обыска.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В миреНью-Йорк (город)ФлоридаФедеральное бюро расследований СШАДональд Трамп
 
 
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