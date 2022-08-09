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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 17.40 обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:53

2022-08-09T17:53

2022-08-09T17:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

куйбышевский район

донецк (днр)

в мире

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.40 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк (днр)

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донецкая народная республика, сцкк, куйбышевский район, донецк (днр), в мире