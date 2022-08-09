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Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по поселку Гольмовский шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:16
2022-08-09T08:16
2022-08-09T08:16
в мире
донецкая народная республика
гольмовский
украина
нато
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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Гольмовский шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220808/obstrel-1808183604.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, гольмовский, украина, нато
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
ВСУ выпустили по поселку Гольмовский шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров