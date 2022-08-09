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Армения и Белоруссия обсудили вопросы обороны - РИА Новости, 09.08.2022
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Армения и Белоруссия обсудили вопросы обороны
Армения и Белоруссия обсудили вопросы обороны - РИА Новости, 09.08.2022
Армения и Белоруссия обсудили вопросы обороны
Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил во вторник вопросы двустороннего сотрудничества с послом Белоруссии в Ереване Александром Конюком, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:11
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армения
белоруссия
министерство обороны армении
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ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил во вторник вопросы двустороннего сотрудничества с послом Белоруссии в Ереване Александром Конюком, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Отмечается, что во встрече приняли участие новоназначенный атташе по вопросам обороны белорусского посольства полковник Алексей Бабков и его предшественник полковник Евгений Артеменко."Папикян поздравил полковника Бабкова со вступлением в должность и пожелал ему успехов в ответственной миссии, а также поблагодарил полковника Артеменко за активную и эффективную работу в Армении... Собеседники обсудили пути дальнейшего углубления армяно-белорусского взаимодействия в оборонной сфере, а также ход реализации мероприятий в многосторонних форматах", - говорится на сайте минобороны.По данным пресс-службы, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Министр обороны Армении проинформировал о ситуации в регионе и рассказал о процессах на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе.
https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html
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армения, белоруссия, министерство обороны армении
16:11 09.08.2022 (обновлено: 16:12 09.08.2022)
 
Армения и Белоруссия обсудили вопросы обороны

Министр обороны Армении Папикян и посол Белоруссии Конюк обсудили вопросы обороны

© Sputnik / Перейти в фотобанкСамолеты Як-130 и Ан-26 Военно-Воздушных Сил Белоруссии
Самолеты Як-130 и Ан-26 Военно-Воздушных Сил Белоруссии
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Самолеты Як-130 и Ан-26 Военно-Воздушных Сил Белоруссии. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил во вторник вопросы двустороннего сотрудничества с послом Белоруссии в Ереване Александром Конюком, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Отмечается, что во встрече приняли участие новоназначенный атташе по вопросам обороны белорусского посольства полковник Алексей Бабков и его предшественник полковник Евгений Артеменко.
"Папикян поздравил полковника Бабкова со вступлением в должность и пожелал ему успехов в ответственной миссии, а также поблагодарил полковника Артеменко за активную и эффективную работу в Армении... Собеседники обсудили пути дальнейшего углубления армяно-белорусского взаимодействия в оборонной сфере, а также ход реализации мероприятий в многосторонних форматах", - говорится на сайте минобороны.
По данным пресс-службы, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Министр обороны Армении проинформировал о ситуации в регионе и рассказал о процессах на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе.
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