https://ria.ru/20220809/oborona-1808353772.html

Армения и Белоруссия обсудили вопросы обороны

Армения и Белоруссия обсудили вопросы обороны - РИА Новости, 09.08.2022

Армения и Белоруссия обсудили вопросы обороны

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил во вторник вопросы двустороннего сотрудничества с послом Белоруссии в Ереване Александром Конюком, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:11

2022-08-09T16:11

2022-08-09T16:12

армения

белоруссия

министерство обороны армении

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ЕРЕВАН, 9 авг - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил во вторник вопросы двустороннего сотрудничества с послом Белоруссии в Ереване Александром Конюком, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Отмечается, что во встрече приняли участие новоназначенный атташе по вопросам обороны белорусского посольства полковник Алексей Бабков и его предшественник полковник Евгений Артеменко."Папикян поздравил полковника Бабкова со вступлением в должность и пожелал ему успехов в ответственной миссии, а также поблагодарил полковника Артеменко за активную и эффективную работу в Армении... Собеседники обсудили пути дальнейшего углубления армяно-белорусского взаимодействия в оборонной сфере, а также ход реализации мероприятий в многосторонних форматах", - говорится на сайте минобороны.По данным пресс-службы, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Министр обороны Армении проинформировал о ситуации в регионе и рассказал о процессах на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе.

https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html

армения

белоруссия

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армения, белоруссия, министерство обороны армении