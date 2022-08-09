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Число пострадавших в Новофедоровке возросло до девяти - РИА Новости, 09.08.2022
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Число пострадавших в Новофедоровке возросло до девяти
Число пострадавших в Новофедоровке возросло до девяти - РИА Новости, 09.08.2022
Число пострадавших в Новофедоровке возросло до девяти
Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма возросло до девяти человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:23
2022-08-09T22:05
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
республика крым
минздрав крыма
происшествия
здоровье - общество
сакский район
саки (крым)
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма возросло до девяти человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.Ранее сообщалось о семи пострадавших, один человек из числа гражданского населения погиб на месте."Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один", - рассказали в пресс-службе.Семеро пострадавших были доставлены в больницу города Саки. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении. Еще двое человек обратились в больницу в Симферополе и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.
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республика крым
сакский район
саки (крым)
симферополь
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детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, республика крым, минздрав крыма, происшествия, здоровье - общество, сакский район, саки (крым), симферополь
21:23 09.08.2022 (обновлено: 22:05 09.08.2022)
 
Число пострадавших в Новофедоровке возросло до девяти

Минздрав Крыма сообщил об увеличении числа пострадавших при взрывах в Новофедоровке до 9

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и машина скорой помощи в окрестностях крымского поселка Новофедоровка после случившихся там взрывов
Сотрудники полиции и машина скорой помощи в окрестностях крымского поселка Новофедоровка после случившихся там взрывов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и машина скорой помощи в окрестностях крымского поселка Новофедоровка после случившихся там взрывов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма возросло до девяти человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Ранее сообщалось о семи пострадавших, один человек из числа гражданского населения погиб на месте.
"Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один", - рассказали в пресс-службе.
Семеро пострадавших были доставлены в больницу города Саки. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении. Еще двое человек обратились в больницу в Симферополе и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 20:17Туризм
В Минкурортов Крыма заявили, что пляж в Новофедоровке не пострадал
 
Детонация авиационных боеприпасов в НовофедоровкеРеспублика КрымМинздрав КрымаПроисшествияЗдоровье - ОбществоСакский районСаки (Крым)Симферополь
 
 
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