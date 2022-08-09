https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808448845.html

Число пострадавших в Новофедоровке возросло до девяти

Число пострадавших в Новофедоровке возросло до девяти - РИА Новости, 09.08.2022

Число пострадавших в Новофедоровке возросло до девяти

Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма возросло до девяти человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:23

2022-08-09T21:23

2022-08-09T22:05

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

республика крым

минздрав крыма

происшествия

здоровье - общество

сакский район

саки (крым)

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма возросло до девяти человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.Ранее сообщалось о семи пострадавших, один человек из числа гражданского населения погиб на месте."Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один", - рассказали в пресс-службе.Семеро пострадавших были доставлены в больницу города Саки. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении. Еще двое человек обратились в больницу в Симферополе и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808441080.html

республика крым

сакский район

саки (крым)

симферополь

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детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, республика крым, минздрав крыма, происшествия, здоровье - общество, сакский район, саки (крым), симферополь