https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808439252.html

Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи

Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи - РИА Новости, 09.08.2022

Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи

Число пострадавших при взрывах на аэродроме Саки в Крыму возросло до семи, сообщили в региональной пресс-службе министерства здравоохранения. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:08

2022-08-09T20:08

2022-08-09T21:16

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

россия

здоровье - общество

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Число пострадавших при взрывах на аэродроме Саки в Крыму возросло до семи, сообщили в региональной пресс-службе министерства здравоохранения."По состоянию на 20.00 в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что они получили осколочные ранения.Ранее сообщалось о шести пострадавших, один человек погиб на месте.По информации министерства, шестерым людям оказали медицинскую помощь, а затем они отправились домой. Еще один находится на стационарном лечении в стабильном состоянии средней тяжести.По данным Минобороны, на аэродроме взорвались боеприпасы. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Источник РИА Новости в военном ведомстве сообщил, что основная версия ЧП - нарушение правил пожарной безопасности.По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.

https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808441080.html

россия

сакский район

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детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, россия, здоровье - общество, сакский район