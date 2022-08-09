https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808439252.html
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи - РИА Новости, 09.08.2022
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи
Число пострадавших при взрывах на аэродроме Саки в Крыму возросло до семи, сообщили в региональной пресс-службе министерства здравоохранения. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:08
2022-08-09T20:08
2022-08-09T21:16
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
россия
здоровье - общество
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Число пострадавших при взрывах на аэродроме Саки в Крыму возросло до семи, сообщили в региональной пресс-службе министерства здравоохранения."По состоянию на 20.00 в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что они получили осколочные ранения.Ранее сообщалось о шести пострадавших, один человек погиб на месте.По информации министерства, шестерым людям оказали медицинскую помощь, а затем они отправились домой. Еще один находится на стационарном лечении в стабильном состоянии средней тяжести.По данным Минобороны, на аэродроме взорвались боеприпасы. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Источник РИА Новости в военном ведомстве сообщил, что основная версия ЧП - нарушение правил пожарной безопасности.По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.
https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808441080.html
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детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, россия, здоровье - общество, сакский район
20:08 09.08.2022 (обновлено: 21:16 09.08.2022)
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи
Число пострадавших при детонации боеприпасов на аэродроме Саки в Крыму достигло семи