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Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи - РИА Новости, 09.08.2022
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Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи - РИА Новости, 09.08.2022
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи
Число пострадавших при взрывах на аэродроме Саки в Крыму возросло до семи, сообщили в региональной пресс-службе министерства здравоохранения. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:08
2022-08-09T21:16
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
россия
здоровье - общество
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Число пострадавших при взрывах на аэродроме Саки в Крыму возросло до семи, сообщили в региональной пресс-службе министерства здравоохранения."По состоянию на 20.00 в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что они получили осколочные ранения.Ранее сообщалось о шести пострадавших, один человек погиб на месте.По информации министерства, шестерым людям оказали медицинскую помощь, а затем они отправились домой. Еще один находится на стационарном лечении в стабильном состоянии средней тяжести.По данным Минобороны, на аэродроме взорвались боеприпасы. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Источник РИА Новости в военном ведомстве сообщил, что основная версия ЧП - нарушение правил пожарной безопасности.По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.
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россия
сакский район
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детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, россия, здоровье - общество, сакский район
20:08 09.08.2022 (обновлено: 21:16 09.08.2022)
 
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до семи

Число пострадавших при детонации боеприпасов на аэродроме Саки в Крыму достигло семи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
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Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Число пострадавших при взрывах на аэродроме Саки в Крыму возросло до семи, сообщили в региональной пресс-службе министерства здравоохранения.
"По состоянию на 20.00 в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что они получили осколочные ранения.
Ранее сообщалось о шести пострадавших, один человек погиб на месте.
По информации министерства, шестерым людям оказали медицинскую помощь, а затем они отправились домой. Еще один находится на стационарном лечении в стабильном состоянии средней тяжести.
По данным Минобороны, на аэродроме взорвались боеприпасы. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Источник РИА Новости в военном ведомстве сообщил, что основная версия ЧП - нарушение правил пожарной безопасности.
По словам советника главы региона Олега Крючкова, из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 20:17Туризм
В Минкурортов Крыма заявили, что пляж в Новофедоровке не пострадал
 
Детонация авиационных боеприпасов в НовофедоровкеРоссияЗдоровье - ОбществоСакский район
 
 
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