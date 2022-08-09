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Ситуация в Новофедоровке находится под контролем - РИА Новости, 09.08.2022
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Ситуация в Новофедоровке находится под контролем
Ситуация в Новофедоровке находится под контролем - РИА Новости, 09.08.2022
Ситуация в Новофедоровке находится под контролем
Ситуация после взрывов в Новофедоровке в Крыму находится под контролем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:40
2022-08-09T18:40
происшествия
россия
саки (крым)
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
сергей аксенов (политик)
республика крым
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ситуация после взрывов в Новофедоровке в Крыму находится под контролем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма уточнил, что сейчас ведется обход домов в непосредственной близости от аэродрома, размер ущерба определяется. "Без помощи никого не оставим. Поможем всем без исключения", - заверил он.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Согласно информации Аксенова, один человек погиб в результате взрывов в Новофедоровке.
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россия
саки (крым)
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происшествия, россия, саки (крым), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, сергей аксенов (политик), республика крым
18:40 09.08.2022
 
Ситуация в Новофедоровке находится под контролем

Аксенов: ситуация после взрывов в крымской Новофедоровке находится под контролем

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
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Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ситуация после взрывов в Новофедоровке в Крыму находится под контролем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Ситуация локализована и находится под контролем. Еще раз повторю: общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", - написал Аксенов у себя в Telegram-канале.
Глава Крыма уточнил, что сейчас ведется обход домов в непосредственной близости от аэродрома, размер ущерба определяется. "Без помощи никого не оставим. Поможем всем без исключения", - заверил он.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Согласно информации Аксенова, один человек погиб в результате взрывов в Новофедоровке.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 18:20Специальная военная операция на Украине
Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке
 
ПроисшествияРоссияСаки (Крым)Детонация авиационных боеприпасов в НовофедоровкеСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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