https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808403111.html

Ситуация в Новофедоровке находится под контролем

Ситуация в Новофедоровке находится под контролем - РИА Новости, 09.08.2022

Ситуация в Новофедоровке находится под контролем

Ситуация после взрывов в Новофедоровке в Крыму находится под контролем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:40

2022-08-09T18:40

2022-08-09T18:40

происшествия

россия

саки (крым)

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

сергей аксенов (политик)

республика крым

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ситуация после взрывов в Новофедоровке в Крыму находится под контролем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава Крыма уточнил, что сейчас ведется обход домов в непосредственной близости от аэродрома, размер ущерба определяется. "Без помощи никого не оставим. Поможем всем без исключения", - заверил он.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. Согласно информации Аксенова, один человек погиб в результате взрывов в Новофедоровке.

https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808393838.html

россия

саки (крым)

республика крым

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происшествия, россия, саки (крым), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, сергей аксенов (политик), республика крым