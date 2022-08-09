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Перспективу недропользования на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 09.08.2022
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Перспективу недропользования на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022
Перспективу недропользования на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 09.08.2022
Перспективу недропользования на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022
Перспективы использования недр и их богатств обсудят на тематической сессии на VII Восточном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 сентября во... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:05
2022-08-09T11:05
россия
дальний восток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Перспективы использования недр и их богатств обсудят на тематической сессии на VII Восточном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Росконгресса, организатора форума.Дальний Восток занимает доминирующую позицию по добыче полезных ископаемых, а также обладает огромным потенциалом для развития нефтегазовой отрасли. На территории региона насчитывается более 2500 тысяч месторождений твердых полезных ископаемых, нефти и газа, углеводородов. Это территория, объединяющая интересы органов государственной власти, компаний-недропользователей и научных институтов в реализации стратегических и инновационных проектов."Минерально-сырьевой комплекс Дальнего Востока вносит существенный вклад в экономическое развитие нашей страны и играет важную роль в обеспечении сырьевого суверенитета России как важного фактора национальной безопасности. Сессия в рамках деловой программы ВЭФ-2022 объединит ведущих экспертов и представителей компаний-недропользователей. Уверен, что эта дискуссия будет способствовать появлению новых идей и проектов, полезных как для бизнеса, так и для общества", – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.Среди приглашенных спикеров: глава Минприроды РФ Александр Козлов; руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров; замгендиректора по международному сотрудничеству "Роскосмоса" Сергей Савельев; гендиректор AO "Полиметалл" Виталий Несис; гендиректор ПAO "ПОЛЮС" Алексей Востоков; президент компании AO "PMK" Всеволод Левин; гендиректор ООО "Нордголд Менеджмент" Георгий Смирнов; старший вице-президент ГМК "Норильский никель" Станислав Степанов и гендиректор ПAO "Мечел" Олег Коржов, а также гендиректор AHO "Цифровое недропользование" Андрей Корнийчук и гендиректор AHO "МЦПО" Вера Браткова. Модератором сессии выступит ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев.Ключевыми темами дискуссии станут новые перспективы освоения минерально-сырьевой базы Дальнего Востока. Участники ответят на вопрос "Как обеспечивается сырьевой суверенитет в условиях изменения минерально-сырьевой базы?", а также обсудят расширение "заявительного" принципа выдачи лицензий на право пользования недрами, основные изменения в нормативно-правовой базе, направленные на усиление инвестиционной активности в сферах геологоразведочных работ и освоение месторождений на территориях Дальневосточного федерального округа. Отдельное внимание будет уделено перспективным инвестиционным проектам по твердым полезным ископаемым на Дальнем Востоке.
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россия, дальний восток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), восточный экономический форум (вэф)
11:05 09.08.2022
 

Перспективу недропользования на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022

© Фото : Росконгресс/Сергей ШиновПерспективу недропользования на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022
Перспективу недропользования на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Росконгресс/Сергей Шинов
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Перспективы использования недр и их богатств обсудят на тематической сессии на VII Восточном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Росконгресса, организатора форума.
Дальний Восток занимает доминирующую позицию по добыче полезных ископаемых, а также обладает огромным потенциалом для развития нефтегазовой отрасли. На территории региона насчитывается более 2500 тысяч месторождений твердых полезных ископаемых, нефти и газа, углеводородов. Это территория, объединяющая интересы органов государственной власти, компаний-недропользователей и научных институтов в реализации стратегических и инновационных проектов.
Лидеры нового поколения Friends for Leadership примут участие в ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 11:10
Лидеры нового поколения Friends for Leadership примут участие в ВЭФ-2022
"Минерально-сырьевой комплекс Дальнего Востока вносит существенный вклад в экономическое развитие нашей страны и играет важную роль в обеспечении сырьевого суверенитета России как важного фактора национальной безопасности. Сессия в рамках деловой программы ВЭФ-2022 объединит ведущих экспертов и представителей компаний-недропользователей. Уверен, что эта дискуссия будет способствовать появлению новых идей и проектов, полезных как для бизнеса, так и для общества", – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.
Среди приглашенных спикеров: глава Минприроды РФ Александр Козлов; руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров; замгендиректора по международному сотрудничеству "Роскосмоса" Сергей Савельев; гендиректор AO "Полиметалл" Виталий Несис; гендиректор ПAO "ПОЛЮС" Алексей Востоков; президент компании AO "PMK" Всеволод Левин; гендиректор ООО "Нордголд Менеджмент" Георгий Смирнов; старший вице-президент ГМК "Норильский никель" Станислав Степанов и гендиректор ПAO "Мечел" Олег Коржов, а также гендиректор AHO "Цифровое недропользование" Андрей Корнийчук и гендиректор AHO "МЦПО" Вера Браткова. Модератором сессии выступит ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев.
Перспективы развития промышленности на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022
25 июля, 15:05
Перспективы развития промышленности на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-2022
Ключевыми темами дискуссии станут новые перспективы освоения минерально-сырьевой базы Дальнего Востока. Участники ответят на вопрос "Как обеспечивается сырьевой суверенитет в условиях изменения минерально-сырьевой базы?", а также обсудят расширение "заявительного" принципа выдачи лицензий на право пользования недрами, основные изменения в нормативно-правовой базе, направленные на усиление инвестиционной активности в сферах геологоразведочных работ и освоение месторождений на территориях Дальневосточного федерального округа. Отдельное внимание будет уделено перспективным инвестиционным проектам по твердым полезным ископаемым на Дальнем Востоке.
 
РоссияДальний ВостокМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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