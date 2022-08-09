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Минобороны привело статистику по уничтоженным наемникам - РИА Новости, 09.08.2022
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Минобороны привело статистику по уничтоженным наемникам
Минобороны привело статистику по уничтоженным наемникам - РИА Новости, 09.08.2022
Минобороны привело статистику по уничтоженным наемникам
Наибольшие потери среди всех прибывших воевать на стороне Киева иностранных наемников с начала российской спецоперации на Украине понесла Польша - уничтожено... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:46
2022-08-09T14:46
россия
украина
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
польша
сша
канада
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Наибольшие потери среди всех прибывших воевать на стороне Киева иностранных наемников с начала российской спецоперации на Украине понесла Польша - уничтожено 643 боевика, далее идут США (241) и Канада (213), следует из опубликованной во вторник сводной таблицы Минобороны России.В данных ведомства об иностранных наемниках на Украине указывается, что всего с 24 февраля туда прибыли 1837 польских боевика, из которых 643 были уничтожены, еще 493 покинули зону боевых действий, остались воевать 701 человек.Согласно информации МО РФ, из граждан США воевать на стороне Киева прибыли 565 человек, из которых 241 убиты, 243 сбежали, 81 по состоянию на 5 августа остались в строю. Среди 608 граждан Канады, прибывших в зону боевых действий, в строю остались 190 наемников, 213 были убиты, 205 сбежали.На четвертом месте в сводной таблице российского ведомства расположилась Грузия с 195 уничтоженными наемниками, далее следуют Румыния и Великобритания, которые потеряли 156 и 141 боевиков соответственно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807780810.html
https://rsport.ria.ru/20220724/naemnik-1804633921.html
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россия, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), польша, сша, канада
14:46 09.08.2022
 
Минобороны привело статистику по уничтоженным наемникам

Минобороны: с начала спецоперации больше всего погибло наемников из Польши, США и Канады

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки
Иностранные наемники во время тренировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Наибольшие потери среди всех прибывших воевать на стороне Киева иностранных наемников с начала российской спецоперации на Украине понесла Польша - уничтожено 643 боевика, далее идут США (241) и Канада (213), следует из опубликованной во вторник сводной таблицы Минобороны России.
В данных ведомства об иностранных наемниках на Украине указывается, что всего с 24 февраля туда прибыли 1837 польских боевика, из которых 643 были уничтожены, еще 493 покинули зону боевых действий, остались воевать 701 человек.
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Согласно информации МО РФ, из граждан США воевать на стороне Киева прибыли 565 человек, из которых 241 убиты, 243 сбежали, 81 по состоянию на 5 августа остались в строю. Среди 608 граждан Канады, прибывших в зону боевых действий, в строю остались 190 наемников, 213 были убиты, 205 сбежали.
На четвертом месте в сводной таблице российского ведомства расположилась Грузия с 195 уничтоженными наемниками, далее следуют Румыния и Великобритания, которые потеряли 156 и 141 боевиков соответственно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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