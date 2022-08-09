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Минобороны сообщило об уменьшении числа наемников на Украине - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/naemniki-1808287976.html
Минобороны сообщило об уменьшении числа наемников на Украине
Минобороны сообщило об уменьшении числа наемников на Украине - РИА Новости, 09.08.2022
Минобороны сообщило об уменьшении числа наемников на Украине
Число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, при этом уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих "солдат удачи" не перекрывает... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:11
2022-08-09T13:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, при этом уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих "солдат удачи" не перекрывает потери в их рядах, сообщило во вторник Минобороны России.Минобороны России продолжает отслеживать иностранных наемников и специалистов, прибывших на Украину для участия в боевых действиях. "За почти четыре недели – с 8 июля по 5 августа, – в результате наступательных действий российских Вооруженных cил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик, число наёмников на Украине уменьшилось с 2742 до 2192 человек", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Обновленные данные опубликованы на информационных ресурсах Минобороны России."За прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США", - говорится в сводке военного ведомства. "По темпам убыли наемников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожены 99, выехали – 146 боевиков", - отметило ведомство. Всего, по данным МО РФ, за время российской спецоперации на Украину прибыли 1837 польских наемников, из них 643 уничтожены, уехали 493 боевика.При этом за прошедшие недели на Украину прибыло ещё 175 "солдат удачи", в том числе 81 боевик из Грузии. "В то же время количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины", - сообщило Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220808/pentagon-1807922106.html
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украина, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:11 09.08.2022 (обновлено: 13:54 09.08.2022)
 
Минобороны сообщило об уменьшении числа наемников на Украине

Минобороны: за четыре недели были ликвидированы 335 наемников, еще 389 уехали сами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, при этом уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих "солдат удачи" не перекрывает потери в их рядах, сообщило во вторник Минобороны России.
Минобороны России продолжает отслеживать иностранных наемников и специалистов, прибывших на Украину для участия в боевых действиях. "За почти четыре недели – с 8 июля по 5 августа, – в результате наступательных действий российских Вооруженных cил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик, число наёмников на Украине уменьшилось с 2742 до 2192 человек", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Обновленные данные опубликованы на информационных ресурсах Минобороны России.
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"За прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США", - говорится в сводке военного ведомства. "По темпам убыли наемников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожены 99, выехали – 146 боевиков", - отметило ведомство. Всего, по данным МО РФ, за время российской спецоперации на Украину прибыли 1837 польских наемников, из них 643 уничтожены, уехали 493 боевика.
При этом за прошедшие недели на Украину прибыло ещё 175 "солдат удачи", в том числе 81 боевик из Грузии. "В то же время количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины", - сообщило Минобороны РФ.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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