Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/moskva-1808454972.html
Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города
Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города - РИА Новости, 09.08.2022
Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города
Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы завершат ко Дню города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:48
2022-08-09T22:01
общество
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793646684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04407bb9ac7498fd7182c47992c3e3cc.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы завершат ко Дню города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Ко Дню города завершим благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы. Это одна из значимых точек притяжения для жителей района Чертаново Центральное ЮАО, через парк также проходят пешеходные маршруты от станции метро "Пражская"", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в парке будут сделаны новые дорожки и входные группы, зоны отдыха с уличными качелями, пять детских площадок для разных возрастных групп, семь многофункциональных спортивных площадок: "Волейбольная", "WorkOut", "CrossFit", "Долголетие", "Тренажеры", "Настольный теннис", "Паркур", площадка для выгула собак."Несколько лет назад привели в порядок три пруда – главное украшение парковой зоны, в этом году обновляем и сам парк: расширим дорожно-тропиночную сеть, сделаем прогулочные маршруты и входные группы по всему периметру, установим детские и спортивные площадки. Для безопасности горожан в парке оборудуют системы видеонаблюдения и кнопки вызова экстренных служб, поставят более 150 новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Проведем озеленение: дополнительно высадим 200 деревьев, восстановим газоны и разобьем цветники", – сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ангелина Орехова
Ангелина Орехова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793646684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_62d80355bce25faf56bc1fe43d0c65ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва
20:48 09.08.2022 (обновлено: 22:01 09.08.2022)
 

Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города

© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы завершат ко Дню города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Ко Дню города завершим благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы. Это одна из значимых точек притяжения для жителей района Чертаново Центральное ЮАО, через парк также проходят пешеходные маршруты от станции метро "Пражская"", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в парке будут сделаны новые дорожки и входные группы, зоны отдыха с уличными качелями, пять детских площадок для разных возрастных групп, семь многофункциональных спортивных площадок: "Волейбольная", "WorkOut", "CrossFit", "Долголетие", "Тренажеры", "Настольный теннис", "Паркур", площадка для выгула собак.
"Несколько лет назад привели в порядок три пруда – главное украшение парковой зоны, в этом году обновляем и сам парк: расширим дорожно-тропиночную сеть, сделаем прогулочные маршруты и входные группы по всему периметру, установим детские и спортивные площадки. Для безопасности горожан в парке оборудуют системы видеонаблюдения и кнопки вызова экстренных служб, поставят более 150 новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Проведем озеленение: дополнительно высадим 200 деревьев, восстановим газоны и разобьем цветники", – сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала