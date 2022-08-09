https://ria.ru/20220809/moskva-1808454972.html

Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города

Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города - РИА Новости, 09.08.2022

Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" завершат ко Дню города

Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы завершат ко Дню города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:48

2022-08-09T20:48

2022-08-09T22:01

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы завершат ко Дню города, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Ко Дню города завершим благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы. Это одна из значимых точек притяжения для жителей района Чертаново Центральное ЮАО, через парк также проходят пешеходные маршруты от станции метро "Пражская"", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в парке будут сделаны новые дорожки и входные группы, зоны отдыха с уличными качелями, пять детских площадок для разных возрастных групп, семь многофункциональных спортивных площадок: "Волейбольная", "WorkOut", "CrossFit", "Долголетие", "Тренажеры", "Настольный теннис", "Паркур", площадка для выгула собак."Несколько лет назад привели в порядок три пруда – главное украшение парковой зоны, в этом году обновляем и сам парк: расширим дорожно-тропиночную сеть, сделаем прогулочные маршруты и входные группы по всему периметру, установим детские и спортивные площадки. Для безопасности горожан в парке оборудуют системы видеонаблюдения и кнопки вызова экстренных служб, поставят более 150 новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Проведем озеленение: дополнительно высадим 200 деревьев, восстановим газоны и разобьем цветники", – сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

общество, городское хозяйство москвы, москва