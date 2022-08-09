https://ria.ru/20220809/moshenniki-1808204962.html

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 09.08.2022

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Злоумышленники стали использовать рассылку, ведущую на поддельный портал госуслуг — так они пытаются получить личные данные россиян, причем в сообщениях... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T07:49

2022-08-09T07:49

2022-08-09T07:49

общество

роскачество

сергей кузьменко

технологии

мошенничество

госуслуги

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Злоумышленники стали использовать рассылку, ведущую на поддельный портал госуслуг — так они пытаются получить личные данные россиян, причем в сообщениях мошенников указывается, что пользователю одобрили выплату по соцконтракту, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.Уточняется, что есть другой вид данной схемы — мошенники заявляют, что выплата уже одобрена, далее пользователя просят ввести данные своей карты для последующего зачисления средств. В таком случае можно лишиться сразу всех средств на карте. В Роскачестве напомнили, что "Госуслуги" не занимаются выплатами, "не прикладывают к письмам "постановлений" и "приказов", по которым полагается выплата".Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что россиянам не стоит переходить по ссылкам из писем и сообщений, ведущих на "оформление" выплат, а также предоставлять свои персональные данные третьим людям."Не сообщайте никаких личных данных "консультантам", обещающим помочь в оформлении выплат по социальному контракту или любым другим выплатам. Вы всегда можете перезвонить в соцслужбы или проверить верность информации в своем аккаунте в "Госуслугах", — добавил эксперт.

https://ria.ru/20220803/moshenniki-1806816207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, роскачество, сергей кузьменко, технологии, мошенничество, госуслуги