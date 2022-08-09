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Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 09.08.2022
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Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 09.08.2022
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Злоумышленники стали использовать рассылку, ведущую на поддельный портал госуслуг — так они пытаются получить личные данные россиян, причем в сообщениях... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T07:49
2022-08-09T07:49
общество
роскачество
сергей кузьменко
технологии
мошенничество
госуслуги
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Злоумышленники стали использовать рассылку, ведущую на поддельный портал госуслуг — так они пытаются получить личные данные россиян, причем в сообщениях мошенников указывается, что пользователю одобрили выплату по соцконтракту, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.Уточняется, что есть другой вид данной схемы — мошенники заявляют, что выплата уже одобрена, далее пользователя просят ввести данные своей карты для последующего зачисления средств. В таком случае можно лишиться сразу всех средств на карте. В Роскачестве напомнили, что "Госуслуги" не занимаются выплатами, "не прикладывают к письмам "постановлений" и "приказов", по которым полагается выплата".Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что россиянам не стоит переходить по ссылкам из писем и сообщений, ведущих на "оформление" выплат, а также предоставлять свои персональные данные третьим людям."Не сообщайте никаких личных данных "консультантам", обещающим помочь в оформлении выплат по социальному контракту или любым другим выплатам. Вы всегда можете перезвонить в соцслужбы или проверить верность информации в своем аккаунте в "Госуслугах", — добавил эксперт.
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общество, роскачество, сергей кузьменко, технологии, мошенничество, госуслуги
07:49 09.08.2022
 
Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Роскачество: мошенники начали обманывать россиян легендой с выплатами по соцконтракту

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Злоумышленники стали использовать рассылку, ведущую на поддельный портал госуслуг — так они пытаются получить личные данные россиян, причем в сообщениях мошенников указывается, что пользователю одобрили выплату по соцконтракту, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"В рассылках и сообщениях в Тelegram указывается, что вы претендуете на 250 тысяч рублей (по соцконтракту. — Прим. ред.), которые вам уже одобрены. Осталось только ввести свои персональные данные - чаще всего на фишинговом сайте, полностью имитирующем "Госуслуги". Пользователь вводит свои данные, передавая их мошенникам, которые затем могут использовать их для получение кредита и прочих целей", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что есть другой вид данной схемы — мошенники заявляют, что выплата уже одобрена, далее пользователя просят ввести данные своей карты для последующего зачисления средств. В таком случае можно лишиться сразу всех средств на карте. В Роскачестве напомнили, что "Госуслуги" не занимаются выплатами, "не прикладывают к письмам "постановлений" и "приказов", по которым полагается выплата".
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что россиянам не стоит переходить по ссылкам из писем и сообщений, ведущих на "оформление" выплат, а также предоставлять свои персональные данные третьим людям.
"Не сообщайте никаких личных данных "консультантам", обещающим помочь в оформлении выплат по социальному контракту или любым другим выплатам. Вы всегда можете перезвонить в соцслужбы или проверить верность информации в своем аккаунте в "Госуслугах", — добавил эксперт.
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ОбществоРоскачествоСергей КузьменкоТехнологииМошенничествоГосуслуги
 
 
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