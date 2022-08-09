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США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/miny-1808448185.html
США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico
США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico - РИА Новости, 09.08.2022
США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico
США намерены в скором времени выделить Украине порядка 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий, пишет во вторник газета Politico... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:19
2022-08-09T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США намерены в скором времени выделить Украине порядка 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий, пишет во вторник газета Politico со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.Согласно этим данным, речь идет об обезвреживании исключительно наземных мин. Предполагается, что из выделяемых США средств часть пойдет на подготовку 100 групп украинских саперов, тогда как остальная часть предназначена для закупки необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт.По словам представителя госдепартамента, разминирование всех районов Украины является "вызовом, с которым Киеву предстоит справляться десятилетиями".
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сша
украина
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в мире, сша, украина, киев
21:19 09.08.2022
 
США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico

Politico: США выделят Украине порядка $90 млн помощи на обезвреживание наземных мин

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент мины
Фрагмент мины - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США намерены в скором времени выделить Украине порядка 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий, пишет во вторник газета Politico со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.
Согласно этим данным, речь идет об обезвреживании исключительно наземных мин. Предполагается, что из выделяемых США средств часть пойдет на подготовку 100 групп украинских саперов, тогда как остальная часть предназначена для закупки необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт.
По словам представителя госдепартамента, разминирование всех районов Украины является "вызовом, с которым Киеву предстоит справляться десятилетиями".
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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