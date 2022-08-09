https://ria.ru/20220809/miny-1808448185.html

США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico

США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico - РИА Новости, 09.08.2022

США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico

США намерены в скором времени выделить Украине порядка 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий, пишет во вторник газета Politico... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:19

2022-08-09T21:19

2022-08-09T21:19

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. США намерены в скором времени выделить Украине порядка 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий, пишет во вторник газета Politico со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.Согласно этим данным, речь идет об обезвреживании исключительно наземных мин. Предполагается, что из выделяемых США средств часть пойдет на подготовку 100 групп украинских саперов, тогда как остальная часть предназначена для закупки необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт.По словам представителя госдепартамента, разминирование всех районов Украины является "вызовом, с которым Киеву предстоит справляться десятилетиями".

https://ria.ru/20220809/obekty-1808433933.html

сша

украина

киев

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в мире, сша, украина, киев