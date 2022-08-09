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Форум "Культурное пространство России и Беларуси" пройдет в Бресте
Форум "Культурное пространство России и Беларуси" пройдет в Бресте - РИА Новости, 09.08.2022
Форум "Культурное пространство России и Беларуси" пройдет в Бресте
Форум "Культурное пространство России и Беларуси как основа идеологии Союзного государства" пройдет 12 августа в Мемориальном комплексе "Брестская... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:12
2022-08-09T17:12
2022-08-09T17:12
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Форум "Культурное пространство России и Беларуси как основа идеологии Союзного государства" пройдет 12 августа в Мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в Бресте, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."12 августа в Мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" при поддержке министерства культуры Российской Федерации пройдет форум "Культурное пространство России и Беларуси как основа идеологии Союзного государства", — говорится в сообщении.Участниками мероприятия станут представители органов власти, а также деятели культурно-гуманитарной сферы России и Беларуси. Они обсудят вопросы, посвящённые консолидации усилий по сохранению культурного наследия двух стран, перспективы создания новых культурных проектов и программ в рамках Союзного государства.Также в рамках форума в выставочном зале "Музей войны – территория мира" Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоится открытие выставки "Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства"."Выставка рассказывает о российско-белорусском проекте, раскрывающем страницы истории крупнейшей кирпичной крепости мира – Смоленской крепостной стены, являющейся культурным и историческим символом Союзного государства. Инициатором проекта является Государственный музей "Смоленская крепость", - добавляется в релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, культура, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Форум "Культурное пространство России и Беларуси" пройдет в Бресте
Форум "Культурное пространство России и Беларуси" пройдет в Бресте 12 августа
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Форум "Культурное пространство России и Беларуси как основа идеологии Союзного государства" пройдет 12 августа в Мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в Бресте, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
"12 августа в Мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" при поддержке министерства культуры Российской Федерации пройдет форум "Культурное пространство России и Беларуси как основа идеологии Союзного государства", — говорится в сообщении.
Участниками мероприятия станут представители органов власти, а также деятели культурно-гуманитарной сферы России и Беларуси. Они обсудят вопросы, посвящённые консолидации усилий по сохранению культурного наследия двух стран, перспективы создания новых культурных проектов и программ в рамках Союзного государства.
Также в рамках форума в выставочном зале "Музей войны – территория мира" Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоится открытие выставки "Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства".
"Выставка рассказывает о российско-белорусском проекте, раскрывающем страницы истории крупнейшей кирпичной крепости мира – Смоленской крепостной стены, являющейся культурным и историческим символом Союзного государства. Инициатором проекта является Государственный музей "Смоленская крепость", - добавляется в релизе.