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Форум "Культурное пространство России и Беларуси" пройдет в Бресте

Форум "Культурное пространство России и Беларуси" пройдет в Бресте - РИА Новости, 09.08.2022

Форум "Культурное пространство России и Беларуси" пройдет в Бресте

Форум "Культурное пространство России и Беларуси как основа идеологии Союзного государства" пройдет 12 августа в Мемориальном комплексе "Брестская... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:12

2022-08-09T17:12

2022-08-09T17:12

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новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Форум "Культурное пространство России и Беларуси как основа идеологии Союзного государства" пройдет 12 августа в Мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в Бресте, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."12 августа в Мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" при поддержке министерства культуры Российской Федерации пройдет форум "Культурное пространство России и Беларуси как основа идеологии Союзного государства", — говорится в сообщении.Участниками мероприятия станут представители органов власти, а также деятели культурно-гуманитарной сферы России и Беларуси. Они обсудят вопросы, посвящённые консолидации усилий по сохранению культурного наследия двух стран, перспективы создания новых культурных проектов и программ в рамках Союзного государства.Также в рамках форума в выставочном зале "Музей войны – территория мира" Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" состоится открытие выставки "Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства"."Выставка рассказывает о российско-белорусском проекте, раскрывающем страницы истории крупнейшей кирпичной крепости мира – Смоленской крепостной стены, являющейся культурным и историческим символом Союзного государства. Инициатором проекта является Государственный музей "Смоленская крепость", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20220611/belarus-1794512107.html

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Светлана Вовк

россия, белоруссия, культура, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)