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Басманный суд эвакуировали перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе* - РИА Новости, 09.08.2022
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Басманный суд эвакуировали перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе*
Басманный суд эвакуировали перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе* - РИА Новости, 09.08.2022
Басманный суд эвакуировали перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе*
Сотрудников и посетителей Басманного суда Москвы эвакуировали из-за угрозы "минирования", сегодня здесь будет рассмотрено ходатайство следователя о продлении... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:04
2022-08-09T15:19
россия
происшествия
москва
владимир кара-мурза
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудников и посетителей Басманного суда Москвы эвакуировали из-за угрозы "минирования", сегодня здесь будет рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока ареста Владимиру Кара-Мурзе*, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание о продлении ареста политику должно было начаться в 14.30, однако посетителей попросили покинуть здание. Помещение обошел сотрудник полиции с овчаркой.В начале июня Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 августа. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело - по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
https://ria.ru/20220518/sud-1789228047.html
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россия, происшествия, москва, владимир кара-мурза, вооруженные силы рф
15:04 09.08.2022 (обновлено: 15:19 09.08.2022)
 
Басманный суд эвакуировали перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе*

Басманный суд "заминировали" перед заседанием по продлению ареста Владимиру Кара-Мурзе*

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудников и посетителей Басманного суда Москвы эвакуировали из-за угрозы "минирования", сегодня здесь будет рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока ареста Владимиру Кара-Мурзе*, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание о продлении ареста политику должно было начаться в 14.30, однако посетителей попросили покинуть здание. Помещение обошел сотрудник полиции с овчаркой.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 13:56
Дипломаты из США приехали на заседание суда по делу Кара-Мурзы*
В начале июня Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 августа. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.
В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело - по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:36
Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО
 
РоссияПроисшествияМоскваВладимир Кара-МурзаВооруженные силы РФ
 
 
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