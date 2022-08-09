https://ria.ru/20220809/minirovanie-1808332840.html

Басманный суд эвакуировали перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе*

Басманный суд эвакуировали перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе* - РИА Новости, 09.08.2022

Басманный суд эвакуировали перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе*

Сотрудников и посетителей Басманного суда Москвы эвакуировали из-за угрозы "минирования", сегодня здесь будет рассмотрено ходатайство следователя о продлении... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:04

2022-08-09T15:04

2022-08-09T15:19

россия

происшествия

москва

владимир кара-мурза

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудников и посетителей Басманного суда Москвы эвакуировали из-за угрозы "минирования", сегодня здесь будет рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока ареста Владимиру Кара-Мурзе*, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание о продлении ареста политику должно было начаться в 14.30, однако посетителей попросили покинуть здание. Помещение обошел сотрудник полиции с овчаркой.В начале июня Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 августа. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело - по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента

https://ria.ru/20220518/sud-1789228047.html

https://ria.ru/20220629/kara-murza-1799102602.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, москва, владимир кара-мурза, вооруженные силы рф