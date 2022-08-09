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Россия готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 09.08.2022
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Россия готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД
Россия готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 09.08.2022
Россия готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД
Москва на фоне новых атак Киева на Запорожскую АЭС надеется, что МАГАТЭ все же направит миссию на станцию, и готова оказать для этого максимально возможное... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:53
2022-08-09T14:53
в мире
магатэ
запорожская аэс
оон
запорожская область
рафаэль гросси
киев
евгений балицкий
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москва на фоне новых атак Киева на Запорожскую АЭС надеется, что МАГАТЭ все же направит миссию на станцию, и готова оказать для этого максимально возможное содействие, заявили в МИД РФ."Надеемся, что в нынешней ситуации генсекретарь ООН осознает всю полноту своей ответственности и не станет через подотчётный ему департамент секретариата или другие звенья ооновского механизма препятствовать проведению миссии МАГАТЭ. Со своей стороны готовы к оказанию максимально возможного содействия в решении всех организационных вопросов", - говорится в официальном заявлении ведомства.В российском МИД отметили, что все организационные вопросы, связанные с визитом гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, были проработаны, несмотря на объективную сложность этого в текущих условиях, однако в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808113662.html
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в мире, магатэ, запорожская аэс, оон, запорожская область, рафаэль гросси, киев, евгений балицкий
14:53 09.08.2022
 
Россия готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД

МИД: Москва надеется, что МАГАТЭ отправит свою миссию на ЗАЭС и готова содействовать

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москва на фоне новых атак Киева на Запорожскую АЭС надеется, что МАГАТЭ все же направит миссию на станцию, и готова оказать для этого максимально возможное содействие, заявили в МИД РФ.
"Надеемся, что в нынешней ситуации генсекретарь ООН осознает всю полноту своей ответственности и не станет через подотчётный ему департамент секретариата или другие звенья ооновского механизма препятствовать проведению миссии МАГАТЭ. Со своей стороны готовы к оказанию максимально возможного содействия в решении всех организационных вопросов", - говорится в официальном заявлении ведомства.
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В российском МИД отметили, что все организационные вопросы, связанные с визитом гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, были проработаны, несмотря на объективную сложность этого в текущих условиях, однако в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
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В миреМАГАТЭЗапорожская АЭСООНЗапорожская областьРафаэль ГроссиКиевЕвгений Балицкий
 
 
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