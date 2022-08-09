https://ria.ru/20220809/magate-1808327771.html

Россия готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД

Россия готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 09.08.2022

Россия готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД

Москва на фоне новых атак Киева на Запорожскую АЭС надеется, что МАГАТЭ все же направит миссию на станцию, и готова оказать для этого максимально возможное... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:53

2022-08-09T14:53

2022-08-09T14:53

в мире

магатэ

запорожская аэс

оон

запорожская область

рафаэль гросси

киев

евгений балицкий

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москва на фоне новых атак Киева на Запорожскую АЭС надеется, что МАГАТЭ все же направит миссию на станцию, и готова оказать для этого максимально возможное содействие, заявили в МИД РФ."Надеемся, что в нынешней ситуации генсекретарь ООН осознает всю полноту своей ответственности и не станет через подотчётный ему департамент секретариата или другие звенья ооновского механизма препятствовать проведению миссии МАГАТЭ. Со своей стороны готовы к оказанию максимально возможного содействия в решении всех организационных вопросов", - говорится в официальном заявлении ведомства.В российском МИД отметили, что все организационные вопросы, связанные с визитом гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, были проработаны, несмотря на объективную сложность этого в текущих условиях, однако в департаменте безопасности секретариата ООН не согласовали поездку, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела Запорожской АЭС. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808113662.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808106959.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, запорожская аэс, оон, запорожская область, рафаэль гросси, киев, евгений балицкий