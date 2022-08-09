Изящные, нежные, загадочные: где посмотреть на цветение лотосов в России

Опубликованы яркие кадры цветения лотосов в России
"Цветы лотоса — корабль, на котором утопающий среди океана жизни может найти спасение", — гласит индийская пословица. В индуизме этот цветок — один из главных символов, он олицетворяет источник жизни, силу, а его семена — плодородие.
"Цветы лотоса — корабль, на котором утопающий среди океана жизни может найти спасение", — гласит индийская пословица. В индуизме этот цветок — один из главных символов, он олицетворяет источник жизни, силу, а его семена — плодородие.
В китайской культуре лотос символизирует духовную чистоту. И неспроста: его лепестки никогда не бывают грязными, несмотря на то что стебель вырастает из илистого дна.
В китайской культуре лотос символизирует духовную чистоту. И неспроста: его лепестки никогда не бывают грязными, несмотря на то что стебель вырастает из илистого дна.
Чтобы полюбоваться изящным цветком, не обязательно уезжать за пределы России.
Чтобы полюбоваться изящным цветком, не обязательно уезжать за пределы России.
Лучшее место для фотоохоты — Приморский край. Здесь еще в конце июля начали распускаться краснокнижные лотосы Комарова. Впервые их заметили на Карасином озере и на небольшом водоеме у трассы, ведущей к аэропорту под Владивостоком.
Лучшее место для фотоохоты — Приморский край. Здесь еще в конце июля начали распускаться краснокнижные лотосы Комарова. Впервые их заметили на Карасином озере и на небольшом водоеме у трассы, ведущей к аэропорту под Владивостоком.
Сейчас же полюбоваться удивительным растением можно во многих районах Приморья — в селе Дубовый ключ под Уссурийском, в Славянке, Хасане, Черниговке, Яковлевке, Новогордеевке.
В Хабаровском крае тоже есть лотосы Комарова. Например, на озере в селе Галкино.
Сейчас же полюбоваться удивительным растением можно во многих районах Приморья — в селе Дубовый ключ под Уссурийском, в Славянке, Хасане, Черниговке, Яковлевке, Новогордеевке.
В Хабаровском крае тоже есть лотосы Комарова. Например, на озере в селе Галкино.
Но имейте в виду: жизнь лепестков лотоса коротка. Период цветения закончится буквально через пару недель.
Но имейте в виду: жизнь лепестков лотоса коротка. Период цветения закончится буквально через пару недель.