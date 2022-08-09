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Изящные, нежные, загадочные: где посмотреть на цветение лотосов в России - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
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Изящные, нежные, загадочные: где посмотреть на цветение лотосов в России
Изящные, нежные, загадочные: где посмотреть на цветение лотосов в России - РИА Новости, 09.08.2022
Изящные, нежные, загадочные: где посмотреть на цветение лотосов в России
С древних времен лотос считают священным: о нем слагают легенды, изображают на ритуальных предметах. Август — единственный месяц в году, когда можно увидеть их... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:59
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фото
туризм
туризм
природа
приморский край
цветы
туристы
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. С древних времен лотос считают священным: о нем слагают легенды, изображают на ритуальных предметах. Август — единственный месяц в году, когда можно увидеть их цветение своими глазами. О том, где искать уникальное растение, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, туризм, природа, приморский край, цветы, туристы, россия
15:59 09.08.2022 (обновлено: 16:10 09.08.2022)
 
Изящные, нежные, загадочные: где посмотреть на цветение лотосов в России

Опубликованы яркие кадры цветения лотосов в России

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. С древних времен лотос считают священным: о нем слагают легенды, изображают на ритуальных предметах. Август — единственный месяц в году, когда можно увидеть их цветение своими глазами. О том, где искать уникальное растение, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

"Цветы лотоса — корабль, на котором утопающий среди океана жизни может найти спасение", — гласит индийская пословица. В индуизме этот цветок — один из главных символов, он олицетворяет источник жизни, силу, а его семена — плодородие.

Девушка среди цветущих лотосов Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае
1 из 6

"Цветы лотоса — корабль, на котором утопающий среди океана жизни может найти спасение", — гласит индийская пословица. В индуизме этот цветок — один из главных символов, он олицетворяет источник жизни, силу, а его семена — плодородие.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В китайской культуре лотос символизирует духовную чистоту. И неспроста: его лепестки никогда не бывают грязными, несмотря на то что стебель вырастает из илистого дна.

Отдыхающие на озере лотосов под Уссурийском в Приморском крае
2 из 6

В китайской культуре лотос символизирует духовную чистоту. И неспроста: его лепестки никогда не бывают грязными, несмотря на то что стебель вырастает из илистого дна.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Чтобы полюбоваться изящным цветком, не обязательно уезжать за пределы России.

Цветущие лотосы Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае
3 из 6

Чтобы полюбоваться изящным цветком, не обязательно уезжать за пределы России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Лучшее место для фотоохоты — Приморский край. Здесь еще в конце июля начали распускаться краснокнижные лотосы Комарова. Впервые их заметили на Карасином озере и на небольшом водоеме у трассы, ведущей к аэропорту под Владивостоком.

Девушка около озера лотосов под Уссурийском в Приморском крае
4 из 6

Лучшее место для фотоохоты — Приморский край. Здесь еще в конце июля начали распускаться краснокнижные лотосы Комарова. Впервые их заметили на Карасином озере и на небольшом водоеме у трассы, ведущей к аэропорту под Владивостоком.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Сейчас же полюбоваться удивительным растением можно во многих районах Приморья — в селе Дубовый ключ под Уссурийском, в Славянке, Хасане, Черниговке, Яковлевке, Новогордеевке.

В Хабаровском крае тоже есть лотосы Комарова. Например, на озере в селе Галкино.

Утки на озере лотосов под Уссурийском в Приморском крае
5 из 6

Сейчас же полюбоваться удивительным растением можно во многих районах Приморья — в селе Дубовый ключ под Уссурийском, в Славянке, Хасане, Черниговке, Яковлевке, Новогордеевке.

В Хабаровском крае тоже есть лотосы Комарова. Например, на озере в селе Галкино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Но имейте в виду: жизнь лепестков лотоса коротка. Период цветения закончится буквально через пару недель.

Цветущий лотос Комарова на озере под Уссурийском в Приморском крае
6 из 6

Но имейте в виду: жизнь лепестков лотоса коротка. Период цветения закончится буквально через пару недель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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