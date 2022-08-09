Изящные, нежные, загадочные: где посмотреть на цветение лотосов в России

Сейчас же полюбоваться удивительным растением можно во многих районах Приморья — в селе Дубовый ключ под Уссурийском, в Славянке, Хасане, Черниговке, Яковлевке, Новогордеевке.

В Хабаровском крае тоже есть лотосы Комарова. Например, на озере в селе Галкино.