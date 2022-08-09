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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 09.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:20
2022-08-09T10:20
2022-08-09T10:20
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, шесть бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 4 единицы специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Также отмечается, что в понедельник более восьми гектаров территории было очищено от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Пурдовка и Пшеничное.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек личного состава и четыре бронетранспортера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 40 человек и шесть БТР