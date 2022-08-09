https://ria.ru/20220809/lipetsk-1808227184.html

В Липецке приступили к реконструкции ГДМ "Октябрь"

В Липецке приступили к реконструкции ГДМ "Октябрь" - РИА Новости, 09.08.2022

В Липецке приступили к реконструкции ГДМ "Октябрь"

В Липецке началась реконструкция здания городского дворца молодёжи "Октябрь" в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:20

2022-08-09T10:20

2022-08-09T10:20

липецкая область

липецк

игорь артамонов

ремонт

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ЛИПЕЦК, 9 авг - РИА Новости. В Липецке началась реконструкция здания городского дворца молодёжи "Октябрь" в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, после обновления "Октябрь" будет многофункциональным культурным центром, ориентированным, в первую очередь, на интересы молодёжи. Реконструкция должна завершиться в 2024 году."Это не просто концертный зал, для Липецка "Октябрь" – это история. И мы её сохраним, преобразим, подарим новую жизнь", – подчеркнул Артамонов.Глава региона отметил, что уже начались демонтажные работы, впереди – перепланировка здания и обновление фасада. Изношенные конструкции заменят, где необходимо – укрепят."Он станет современным арт-пространством, каких в нашем городе, да и регионе ещё не было. Залы будут трансформироваться – под концерты, выставки, тренинги, конференции. У молодёжи появится больше возможностей для занятий творчеством, а вот каким – важно спросить у них. Молодым здесь должно быть интересно, и мы ждём предложений и идей. Время на их воплощение есть, и есть возможности", – сказал Артамонов.

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, ремонт