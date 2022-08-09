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В Липецке приступили к реконструкции ГДМ "Октябрь"
В Липецке приступили к реконструкции ГДМ "Октябрь" - РИА Новости, 09.08.2022
В Липецке приступили к реконструкции ГДМ "Октябрь"
В Липецке началась реконструкция здания городского дворца молодёжи "Октябрь" в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:20
2022-08-09T10:20
2022-08-09T10:20
липецкая область
липецк
игорь артамонов
ремонт
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ЛИПЕЦК, 9 авг - РИА Новости. В Липецке началась реконструкция здания городского дворца молодёжи "Октябрь" в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, после обновления "Октябрь" будет многофункциональным культурным центром, ориентированным, в первую очередь, на интересы молодёжи. Реконструкция должна завершиться в 2024 году."Это не просто концертный зал, для Липецка "Октябрь" – это история. И мы её сохраним, преобразим, подарим новую жизнь", – подчеркнул Артамонов.Глава региона отметил, что уже начались демонтажные работы, впереди – перепланировка здания и обновление фасада. Изношенные конструкции заменят, где необходимо – укрепят."Он станет современным арт-пространством, каких в нашем городе, да и регионе ещё не было. Залы будут трансформироваться – под концерты, выставки, тренинги, конференции. У молодёжи появится больше возможностей для занятий творчеством, а вот каким – важно спросить у них. Молодым здесь должно быть интересно, и мы ждём предложений и идей. Время на их воплощение есть, и есть возможности", – сказал Артамонов.
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, ремонт
ЛИПЕЦК, 9 авг - РИА Новости. В Липецке началась реконструкция здания городского дворца молодёжи "Октябрь" в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, после обновления "Октябрь" будет многофункциональным культурным центром, ориентированным, в первую очередь, на интересы молодёжи. Реконструкция должна завершиться в 2024 году.
"Это не просто концертный зал, для Липецка
"Октябрь" – это история. И мы её сохраним, преобразим, подарим новую жизнь", – подчеркнул Артамонов.
Глава региона отметил, что уже начались демонтажные работы, впереди – перепланировка здания и обновление фасада. Изношенные конструкции заменят, где необходимо – укрепят.
"Он станет современным арт-пространством, каких в нашем городе, да и регионе ещё не было. Залы будут трансформироваться – под концерты, выставки, тренинги, конференции. У молодёжи появится больше возможностей для занятий творчеством, а вот каким – важно спросить у них. Молодым здесь должно быть интересно, и мы ждём предложений и идей. Время на их воплощение есть, и есть возможности", – сказал Артамонов.