https://ria.ru/20220809/kulikovo_pole-1808054240.html

Куликово поле – "дикое"? Новая гипотеза о выборе места сражения

Куликово поле – "дикое"? Новая гипотеза о выборе места сражения - РИА Новости, 09.08.2022

Куликово поле – "дикое"? Новая гипотеза о выборе места сражения

Новые открытия на месте знаменитой битвы совершили археологи Государственного музея-заповедника "Куликово поле". По их словам, находки указывают на то, что та... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:00

2022-08-09T09:00

2022-08-09T09:00

наука

социальный навигатор

что не найдешь в учебнике

черное море

дмитрий донской

куликово поле (заповедник)

археология

история

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Новые открытия на месте знаменитой битвы совершили археологи Государственного музея-заповедника "Куликово поле". По их словам, находки указывают на то, что та территория играла важную торговую роль в жизни Руси. О ходе исследований рассказали в пресс-службе музея-заповедника.Археологический лагерь на одном из объектов Куликова поля, селище Себино-2, работы на котором начались этим летом, принес ученым ряд интересных находок. Среди них – обломки чугунных котлов, которые импортировались на Русь из Орды, бронзовая татарская бляшка для ремня в виде цветка и ряд других.Эти артефакты, по мнению ученых, указывают на то, что Куликово поле в тот период вовсе не было "диким". В XII-XV веках здесь, на стыке леса и степи, на правом берегу реки Мокрая Табола возник целый комплекс сел общей площадью около 15 гектаров. Местные занимались не только хлебопашеством, но и торговлей – по Мокрой Таболе шла одна из ветвей Донского торгового пути, соединявшего Азовское и Черное моря с Московской Русью.В середине XIV века, по словам историков, здесь процветала оживленная торговля. Отсюда в генуэзские колонии Крыма и в Приазовье отправляли кричное железо, хлеб, пушнину. Из ордынских городов в русские княжества поступали чугунные котлы, ременная гарнитура (наконечники ремней, пряжки), монетное серебро, бронзовые зеркала, поливная керамика с подглазурной росписью и другие товары, не производившиеся на Руси.По словам археологов, находки дают понять, что в период существования поселения его жители испытывали нехватку цветных металлов – почти все обнаруженные предметы железные, даже нательный крест.Нашла подтверждение в этом сезоне полевых работ и еще одна версия ученых относительно средневековых поселений в районе битвы. Михаил Гоняный, основоположник современной археологии Куликова поля и Тульского края, выдвинул версию, согласно которой на месте современных оврагов у Мокрой Таболы располагались проулки древних поселений."Если посмотреть на правый берег Мокрой Таболы сверху, можно увидеть массу небольших овражков, которые идут к реке поперек склонов. Сначала мы думали, что это береговая эрозия, чисто природное явление, но оказалось, что эти изменения спровоцировал человек. Если эти овражки лягут на планы отдельных усадеб, нам станет лучше понятна их планировка", – отметил Андрей Наумов.

https://ria.ru/20220802/kulikovo_pole-1806469827.html

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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, черное море, дмитрий донской, куликово поле (заповедник), археология, история