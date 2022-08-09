https://ria.ru/20220809/koronavirus-1808255362.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 694 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:46
2022-08-09T11:46
2022-08-09T11:46
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 694 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер. Госпитализированы 138 пациентов, выздоровели 342 человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1029 человек.
https://ria.ru/20220809/koronavirus-1808252995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 694 новых случая заражения коронавирусом