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В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220809/koronavirus-1808255362.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 694 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:46
2022-08-09T11:46
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 694 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер. Госпитализированы 138 пациентов, выздоровели 342 человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1029 человек.
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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
11:46 09.08.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 694 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 694 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер. Госпитализированы 138 пациентов, выздоровели 342 человека.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1029 человек.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 11:41Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 360 пациентов с COVID-19
 
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