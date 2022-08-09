https://ria.ru/20220809/koronavirus-1808255362.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 138 человек с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 694 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:46

2022-08-09T11:46

2022-08-09T11:46

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 694 человека, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер. Госпитализированы 138 пациентов, выздоровели 342 человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1029 человек.

https://ria.ru/20220809/koronavirus-1808252995.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество