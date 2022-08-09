https://ria.ru/20220809/koronavirus-1808248133.html
В России за сутки госпитализировали 2574 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2574 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022
В России за сутки госпитализировали 2574 заболевших COVID-19
Более 16,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 60 человек, сообщили РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:34
2022-08-09T11:34
2022-08-09T11:34
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более 16,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 9 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 574 человека", — говорится в сообщении.Также, согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 13 092 человека, это на 50,1% больше в сравнении с 8 августа. "Выявлено 16 325 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
В России за сутки госпитализировали 2574 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 16 325 случаев COVID-19, выздоровели 13 092, умерли 60 человек