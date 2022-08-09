https://ria.ru/20220809/koronavirus-1808248133.html

В России за сутки госпитализировали 2574 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2574 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022

В России за сутки госпитализировали 2574 заболевших COVID-19

Более 16,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 60 человек, сообщили РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:34

2022-08-09T11:34

2022-08-09T11:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более 16,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 60 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 9 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 574 человека", — говорится в сообщении.Также, согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 13 092 человека, это на 50,1% больше в сравнении с 8 августа. "Выявлено 16 325 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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