https://ria.ru/20220809/kirienko-1808405192.html
Кириенко: трудно было представить, что фашизм снова "поднимет голову"
Кириенко: трудно было представить, что фашизм снова "поднимет голову" - РИА Новости, 09.08.2022
Кириенко: трудно было представить, что фашизм снова "поднимет голову"
Трудно было себе представить, что после победы в Великой Отечественной войне над фашизмом он вновь поднимет голову, но это увидели снова в Донбассе, это та... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:49
2022-08-09T18:49
2022-08-09T18:49
общество
донбасс
псковская область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Трудно было себе представить, что после победы в Великой Отечественной войне над фашизмом он вновь поднимет голову, но это увидели снова в Донбассе, это та плата, которую приходится платить за невыученные уроки истории, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мы это видим вот прямо сегодня на наших глазах (попытки переписать историю - ред.). Потому что трудно было себе представить, что в Донбассе на местах, где всего несколько десятилетий назад шла борьба с фашизмом и наши деды когда-то победили его и все были уверены, что это необратимо, вдруг нацизм и фашизм поднимут голову снова. Это вот та плата, которую приходится платить за невыученные уроки истории", - сказал Кириенко журналистам на молодежном историко-культурном форуме "Истоки".Он подчеркнул, что все, что касается изучения истории и защиты истории от фальсификации - это влияет на сегодняшнюю жизнь. При этом не случайно, что форум проходит именно в Псковской области - это уникальная земля, на которой сочетается великая российская история, военная история и военные подвиги, это великое место духовной силы страны.
https://ria.ru/20220809/istoriya-1808387481.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, псковская область
Кириенко: трудно было представить, что фашизм снова "поднимет голову"
Кириенко: трудно было представить, что после победы в ВОВ фашизм снова "поднимет голову"