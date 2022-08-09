https://ria.ru/20220809/kirienko-1808405192.html

Кириенко: трудно было представить, что фашизм снова "поднимет голову"

Кириенко: трудно было представить, что фашизм снова "поднимет голову" - РИА Новости, 09.08.2022

Кириенко: трудно было представить, что фашизм снова "поднимет голову"

Трудно было себе представить, что после победы в Великой Отечественной войне над фашизмом он вновь поднимет голову, но это увидели снова в Донбассе, это та... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:49

2022-08-09T18:49

2022-08-09T18:49

общество

донбасс

псковская область

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Трудно было себе представить, что после победы в Великой Отечественной войне над фашизмом он вновь поднимет голову, но это увидели снова в Донбассе, это та плата, которую приходится платить за невыученные уроки истории, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мы это видим вот прямо сегодня на наших глазах (попытки переписать историю - ред.). Потому что трудно было себе представить, что в Донбассе на местах, где всего несколько десятилетий назад шла борьба с фашизмом и наши деды когда-то победили его и все были уверены, что это необратимо, вдруг нацизм и фашизм поднимут голову снова. Это вот та плата, которую приходится платить за невыученные уроки истории", - сказал Кириенко журналистам на молодежном историко-культурном форуме "Истоки".Он подчеркнул, что все, что касается изучения истории и защиты истории от фальсификации - это влияет на сегодняшнюю жизнь. При этом не случайно, что форум проходит именно в Псковской области - это уникальная земля, на которой сочетается великая российская история, военная история и военные подвиги, это великое место духовной силы страны.

https://ria.ru/20220809/istoriya-1808387481.html

донбасс

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, донбасс, псковская область